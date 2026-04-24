Wirtschaft

Druschba-Pipeline im Fokus: Russland greift in Öltransport ein

Russland verschärft den Druck auf Europas Energieversorgung und rückt eine zentrale Pipeline erneut ins Zentrum geopolitischer Machtpolitik. Welche Folgen hat der mögliche Eingriff Russlands für Deutschland und die Stabilität der Ölversorgung in der EU?