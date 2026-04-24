Wirtschaft

Druschba-Pipeline im Fokus: Russland greift in Öltransport ein

Russland verschärft den Druck auf Europas Energieversorgung und rückt eine zentrale Pipeline erneut ins Zentrum geopolitischer Machtpolitik. Welche Folgen hat der mögliche Eingriff Russlands für Deutschland und die Stabilität der Ölversorgung in der EU?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
24.04.2026 09:23
Lesezeit: 2 min
Druschba-Pipeline im Fokus: Russland greift in Öltransport ein
Russland erwägt einen Stopp einer zentralen Pipeline und setzt damit die Energieversorgung in Deutschland und der EU gezielt unter Druck (Foto: dpa) Foto: -

Im Folgenden:

  • Warum der russische Eingriff in die Druschba-Pipeline Berlin direkt trifft. 
  • Wie Russland kasachisches Öl als Druckmittel gegen Deutschland einsetzt.
  • Welche Folgen der Lieferstopp für das PCK-Raffineriezentrum und die Region hat.

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