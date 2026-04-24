Finanzen

US-Börsenbericht: S&P 500 steigt dank Tech-Gewinnen, obwohl die meisten Aktien an der Wall Street fallen

Entdecken Sie, welche überraschenden Dynamiken die Märkte in dieser volatilen Phase antreiben und warum nicht alles so ist, wie es auf den ersten Blick scheint.
Autor
Bonnier Investor
24.04.2026 22:10
Lesezeit: 1 min
US-Börsenbericht: S&P 500 steigt dank Tech-Gewinnen, obwohl die meisten Aktien an der Wall Street fallen
Die US-Börsen spielen eine Schlüsselrolle für die weltweite Kapitalallokation. (Foto: Alexey_Fedoren/iStock) Foto: Alexey_Fedoren/iStock

Globale Spannungen und diplomatische Hoffnungen

Die Phase volatiler weltweiter Marktbewegungen, ausgelöst durch den Konflikt im Nahen Osten, zeigte beim Ertönen der Schlussglocke in dieser Woche keine Anzeichen einer Abschwächung.

Am Freitag war Hoffnung erneut das bestimmende Thema, da die Anleger offenbar auf Anzeichen setzten, dass in Pakistan Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran stattfinden würden.

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi sollte am Freitag in Islamabad eintreffen, um mit pakistanischen Vermittlern die Möglichkeit einer zweiten Verhandlungsrunde mit den USA zu erörtern.

Rohöl der Sorte Brent pendelte im späten Handel um die 100-Dollar-Marke, nachdem es im Tagesverlauf bei rund 97,70 Dollar gehandelt worden war.

Gemischte Rekordjagd an den Indizes der Wall Street

Die Börsen an der Wall Street verzeichneten am Freitag einen starken Wochenabschluss, wobei sowohl der S&P 500 als auch die technologielastige Nasdaq neue Intraday-Rekorde aufstellten.

Für den S&P 500 lag der Rekord bei 7.165,08 Punkten, nachdem er mit einem Plus von 0,8 Prozent geschlossen hatte.

Unterdessen erreichte die Nasdaq mit 24.836,60 Punkten einen neuen Intraday-Rekord, nachdem sie um 1,63 Prozent gestiegen war. Beides sind Rekordschlussstände.

Dieser Anstieg wurde von einer Handvoll Aktien getrieben, während die Mehrheit der an den jeweiligen Börsen notierten Unternehmen im Tagesverlauf tatsächlich an Wert verlor.

Im Gegensatz dazu gab der Dow um 79,6 Punkte oder 0,16 Prozent nach.

Triumph der Technologiebranche und herbe Verluste

Der große Gewinner war Intel; die Aktie trug maßgeblich zu den Tagesgewinnen bei und schloss mit einem Plus von 23,64 Prozent bei 82,57 Dollar.

Ähnlich verhielt es sich bei AMD mit einem Schlussplus von 13,91 Prozent auf 347,80 Dollar, und Qualcomm stieg um 11,12 Prozent auf 148,85 Dollar.

Am anderen Ende der Tabelle schloss Charter Communications mit einem Minus von 25,5 Prozent bei 180,13 Dollar. Comcast fiel um 13,04 Prozent auf 27,52 Dollar und HCA Healthcare gab um 8,76 Prozent auf 432,52 Dollar nach.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X
DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

US-Börsenbericht: S&P 500 steigt dank Tech-Gewinnen, obwohl die meisten Aktien an der Wall Street fallen
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsenbericht: S&P 500 steigt dank Tech-Gewinnen, obwohl die meisten Aktien an der Wall Street fallen
24.04.2026

Entdecken Sie, welche überraschenden Dynamiken die Märkte in dieser volatilen Phase antreiben und warum nicht alles so ist, wie es auf...

Viega: Wie ein Sauerländer Mittelständler den Weltmarkt für Pressverbindungstechnik dominiert
DWN
Unternehmensporträt
Unternehmensporträt Viega: Wie ein Sauerländer Mittelständler den Weltmarkt für Pressverbindungstechnik dominiert
24.04.2026

Was niemand sieht, hält alles am Laufen. Ein Porträt über den Sauerländer Mittelständler Viega, der mit Pressverbindungstechnik...

Bundestag beschließt Tankrabatt: Wie stark sinkt die Steuer?
DWN
Politik
Politik Bundestag beschließt Tankrabatt: Wie stark sinkt die Steuer?
24.04.2026

Ab 1. Mai sollen Benzin und Diesel günstiger werden - befristet für zwei Monate. Worum es geht und was es mit einer Prämie auf sich hat.

Berliner Kultur-Beben: Senatorin Wedl-Wilson tritt nach Förder-Affäre zurück
DWN
Panorama
Panorama Berliner Kultur-Beben: Senatorin Wedl-Wilson tritt nach Förder-Affäre zurück
24.04.2026

Nur fünf Monate vor der Wahl zum Abgeordnetenhaus verliert Berlin seine Kultursenatorin. Sarah Wedl-Wilson zieht damit die Konsequenz aus...

DWN-Wochenrückblick KW 17: Die wichtigsten Analysen der Woche
DWN
Panorama
Panorama DWN-Wochenrückblick KW 17: Die wichtigsten Analysen der Woche
24.04.2026

Im DWN Wochenrückblick KW 17 aus dem Jahr 2026 fassen wir die zentralen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen der vergangenen...

Boom-Branche Rüstung: Rheinmetall wird von Bewerbungswelle überrollt
DWN
Unternehmen
Unternehmen Boom-Branche Rüstung: Rheinmetall wird von Bewerbungswelle überrollt
24.04.2026

Vom umstrittenen Waffenbauer zum begehrten Top-Arbeitgeber: Der Düsseldorfer Konzern Rheinmetall erlebt einen beispiellosen Ansturm auf...

Tesla-Aktie unter Druck: Warum KI-Investitionen das Kerngeschäft belasten
DWN
Unternehmen
Unternehmen Tesla-Aktie unter Druck: Warum KI-Investitionen das Kerngeschäft belasten
24.04.2026

Teslas Quartalszahlen fallen solide aus, doch die hohen Investitionen in KI, Robotik und autonomes Fahren verschärfen den Druck auf das...

FCAS-Gipfel in Zypern: Merz und Macron verordnen neue Verhandlungsrunde
DWN
Politik
Politik FCAS-Gipfel in Zypern: Merz und Macron verordnen neue Verhandlungsrunde
24.04.2026

Trotz festgefahrener Gespräche halten Deutschland und Frankreich am milliardenschweren Luftkampfsystem der Zukunft fest. Bei einem Treffen...