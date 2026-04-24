US-Börsenbericht: S&P 500 steigt dank Tech-Gewinnen, obwohl die meisten Aktien an der Wall Street fallen

Die US-Börsen spielen eine Schlüsselrolle für die weltweite Kapitalallokation. (Foto: Alexey_Fedoren/iStock)

Die US-Börsen spielen eine Schlüsselrolle für die weltweite Kapitalallokation. (Foto: Alexey_Fedoren/iStock) Foto: Alexey_Fedoren/iStock

Globale Spannungen und diplomatische Hoffnungen

Die Phase volatiler weltweiter Marktbewegungen, ausgelöst durch den Konflikt im Nahen Osten, zeigte beim Ertönen der Schlussglocke in dieser Woche keine Anzeichen einer Abschwächung.

Am Freitag war Hoffnung erneut das bestimmende Thema, da die Anleger offenbar auf Anzeichen setzten, dass in Pakistan Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran stattfinden würden.

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi sollte am Freitag in Islamabad eintreffen, um mit pakistanischen Vermittlern die Möglichkeit einer zweiten Verhandlungsrunde mit den USA zu erörtern.

Rohöl der Sorte Brent pendelte im späten Handel um die 100-Dollar-Marke, nachdem es im Tagesverlauf bei rund 97,70 Dollar gehandelt worden war.

Gemischte Rekordjagd an den Indizes der Wall Street

Die Börsen an der Wall Street verzeichneten am Freitag einen starken Wochenabschluss, wobei sowohl der S&P 500 als auch die technologielastige Nasdaq neue Intraday-Rekorde aufstellten.

Für den S&P 500 lag der Rekord bei 7.165,08 Punkten, nachdem er mit einem Plus von 0,8 Prozent geschlossen hatte.

Unterdessen erreichte die Nasdaq mit 24.836,60 Punkten einen neuen Intraday-Rekord, nachdem sie um 1,63 Prozent gestiegen war. Beides sind Rekordschlussstände.

Dieser Anstieg wurde von einer Handvoll Aktien getrieben, während die Mehrheit der an den jeweiligen Börsen notierten Unternehmen im Tagesverlauf tatsächlich an Wert verlor.

Im Gegensatz dazu gab der Dow um 79,6 Punkte oder 0,16 Prozent nach.

Triumph der Technologiebranche und herbe Verluste

Der große Gewinner war Intel; die Aktie trug maßgeblich zu den Tagesgewinnen bei und schloss mit einem Plus von 23,64 Prozent bei 82,57 Dollar.

Ähnlich verhielt es sich bei AMD mit einem Schlussplus von 13,91 Prozent auf 347,80 Dollar, und Qualcomm stieg um 11,12 Prozent auf 148,85 Dollar.

Am anderen Ende der Tabelle schloss Charter Communications mit einem Minus von 25,5 Prozent bei 180,13 Dollar. Comcast fiel um 13,04 Prozent auf 27,52 Dollar und HCA Healthcare gab um 8,76 Prozent auf 432,52 Dollar nach.