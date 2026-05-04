VW-Aktie: Integration der Sachsen-Werke verzögert - was das bedeutet

VW-Aktie: Ost-Integration weiter verschoben - Belegschaft "stinksauer"

Großer Ärger bei Volkswagen (ISIN: DE0007664039) in Sachsen: Die Beschäftigten müssen um die für Jahresende vorgesehene Eingliederung in die Volkswagen AG bangen. Auch für die VW-Aktie ist die Entwicklung relevant. Die Gewerkschaft IG Metall spricht von einem "schwerwiegenden Vertrauensbruch". Das Unternehmen steuere damit auf einen offenen Konflikt mit allen VW-Beschäftigten in Sachsen zu, erklärte der Leiter des Bezirks Berlin-Brandenburg-Sachsen, Jan Otto.

"Dieser Vertragsbruch ist ein Schlag ins Gesicht aller VW-Beschäftigten in Sachsen", ergänzte der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats der Volkswagen Sachsen GmbH, Thomas Aehlig. "Die Empörung und die Wut in der Belegschaft sind groß. Wir werden den VW-Managern sehr deutlich machen, dass wir so nicht mit uns umgehen lassen." Die Kolleginnen und Kollegen in Zwickau seien stinksauer, berichtete auch der dortige Betriebsratsvorsitzende Mario Albert. "Einen einseitigen Vertragsbruch können wir nicht akzeptieren." Auch mit Blick auf die VW-Aktie sorgt die Lage für Unsicherheit.

Integration von VW Sachsen 2021 vertraglich vereinbart

Die Volkswagen Sachsen GmbH mit ihren Standorten in Zwickau, Chemnitz und Dresden tritt bislang als eigenständige Gesellschaft auf. Allerdings wurde 2021 per Tarifvertrag die Integration in die Muttergesellschaft festgelegt. Diese sollte zum Jahresende umgesetzt werden. Doch bei der Realisierung kommt es zu Problemen, wie das Unternehmen nun mitteilte, was ebenfalls Einfluss auf die Wahrnehmung der VW-Aktie haben könnte.

"Durch die notwendige Umstellung zahlreicher Systeme in der Volkswagen AG kam es in den vergangenen Monaten zu Verzögerungen, sodass der Prozess mehr Zeit in Anspruch nehmen wird als ursprünglich geplant", teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. Darüber hatte zuvor das "Handelsblatt" berichtet. Es werde nach einer Lösung gesucht, um den Beschäftigten in Sachsen zum 1. Januar einen Arbeitsvertrag der Volkswagen AG anzubieten, hieß es. Dazu gebe es intensive Gespräche zwischen Unternehmen und der Arbeitnehmerseite. Betroffen sind rund 10.000 Mitarbeiter.

Gewerkschafter: Unternehmensleitung schürt Zukunftsängste

Materielle Folgen hätten die Verzögerungen für die VW-Mitarbeiter in Sachsen nicht, erklärte das Unternehmen. Sie seien ihren Kollegen an den westdeutschen Standorten bereits tariflich gleichgestellt. Das betreffe sowohl die Bezahlung als auch die 35-Stunden-Woche. Dennoch bleibt die Entwicklung auch für die VW-Aktie von Bedeutung.

"Wir reden hier nicht über juristische Kleinigkeiten und bloße Formalia", betonte dagegen Gewerkschafter Otto. "Am 1. Januar muss Schluss sein mit der Sonderrolle der sächsischen VW-Werke im Konzern." Einen Bruch von Tarifverträgen werde die IG Metall nicht hinnehmen.

"Wer schriftliche Zusagen gegenüber Beschäftigten nicht einhält, schürt die Zukunftsängste im Betrieb", konstatierte der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Zwickau, Thomas Knabel. "Damit verstärkt Volkswagen die Sorgen, hier werde nur der nächste Stellenabbau oder die Abwicklung ganzer Standorte vorbereitet." Das Unternehmen stehe in der Pflicht, dem mit einer verbindlichen Klarstellung entgegenzutreten.

VW kämpft mit Überkapazitäten in Deutschland - Personalabbau

Der Autobauer Volkswagen hat mit Überkapazitäten an seinen deutschen Werken zu kämpfen und reduziert bundesweit 35.000 Stellen bei der Kernmarke. Diese Entwicklung betrifft auch die Standorte in Sachsen und bleibt ein Faktor für die VW-Aktie. So wurde in der Gläsernen Manufaktur in Dresden die Fahrzeugproduktion eingestellt. In der Zwickauer E-Auto-Fabrik wird nur noch in zwei Schichten gefertigt und es sollen Modelle an andere Standorte abgegeben werden.

Verzögerung mit Signalwirkung für VW-Aktie?

Die stockende Integration der Sachsen-Werke zeigt, wie komplex die Umstrukturierung bei Volkswagen ist. Auch wenn Mitarbeiter finanziell abgesichert bleiben, offenbart die Verzögerung organisatorische Schwächen im Konzern. Gleichzeitig verschärfen Überkapazitäten und Stellenabbau den Druck zusätzlich. Für Beobachter der VW-Aktie ist entscheidend, wie schnell Lösungen umgesetzt werden und ob der Konzern seine Effizienz steigern kann. Die Entwicklungen in Sachsen stehen exemplarisch für größere Herausforderungen innerhalb der Automobilindustrie. Letztlich wird sich zeigen, ob Volkswagen die Transformation erfolgreich meistert oder ob weitere Verzögerungen das Vertrauen von Investoren und Belegschaft beeinträchtigen.