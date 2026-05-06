Goldpreis aktuell: Edelmetalle legen wegen Iran-Hoffnungen zu – so geht es beim Goldpreis weiter

Goldpreis steigt: Rohstoff-Rally und Hoffnungen im Iran-Konflikt

Der Goldpreis steht am Mittwochmorgen im Fokus der Finanzmärkte. Während sich zahlreiche Rohstoffe weltweit deutlich verteuern, sorgt die geopolitische Lage im Nahen Osten für starke Bewegungen beim Goldpreis. Hinzu kommt eine neue Debatte unter Anlegern: Wie attraktiv ist Gold im Vergleich zu Bitcoin? Die aktuelle Goldpreis-Entwicklung zeigt, dass das Edelmetall weiterhin eine zentrale Rolle in der Vermögenssicherung spielt.

Fast alle Rohstoffe verteuern sich erheblich

Der Ölpreis und der Gaspreis sind in den vergangenen Monaten kräftig gestiegen, dazu haben sich nahezu alle Metalle erheblich verteuert. Nach Berechnung der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw) haben die Rohstoffpreise auf den Weltmärkten fast wieder ihr Rekordhoch von 2021 erreicht. Das teilte der Verband in München mit. "Der Iran-Krieg befeuert diese Entwicklung zusätzlich", sagte vbw-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. "Kaum eine Branche bleibt von den Preissteigerungen unberührt."

Den größten Preisanstieg verzeichneten demnach im Lauf des ersten Quartals Edelmetalle mit einem Plus von über 34 Prozent – und das, obwohl der Goldpreis und der Silberpreis im Laufe des abgelaufenen Monats März wieder an Wert einbüßten. Für die Goldpreis-Entwicklung ist dies ein wichtiger Faktor, da steigende Nachfrage nach Edelmetallen traditionell auch den Goldpreis stützt.

An zweiter Stelle folgten seltene Erden mit einem Preisanstieg von 29,3 Prozent. Hierfür sind laut vbw hauptsächlich die Exportkontrollen der chinesischen Regierung verantwortlich, die den Großteil des Weltmarkts für die seltenen Erden kontrolliert. Industriemetalle verteuerten sich demnach um 14,3 Prozent. Auffällig: Lithium wurde um über 80 Prozent teurer, Wolfram sogar um mehr als 130 Prozent. Ersteres wird unter anderem für Elektroauto-Batterien benötigt, letzteres laut Brossardt für KI-Chips und Waffen.

Goldpreis aktuell: Deutlicher Anstieg zur Wochenmitte

Der Goldpreis zeigt eine klare Aufwärtsbewegung. Zur Wochenmitte tendiert der Goldpreis aktuell deutlich fester. Im frühen Mittwochshandel kletterte das gelbe Edelmetall zeitweise auf über 4.665 US-Dollar – gegenüber dem Schlusskurs des Vortages ein Plus von mehr als 2,3 Prozent.

Profitiert hat die Krisenwährung vom schwächeren Dollar, während nachgebende Ölpreise die Sorgen vor Inflation und längerfristig hohen Zinsen linderten. Hintergrund sind Hoffnungen auf ein Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran. US-Präsident Donald Trump erklärte am Dienstag, dass er eine Operation zur Begleitung von Schiffen durch die Straße von Hormus vorübergehend pausieren werde. Grund seien Fortschritte auf dem Weg zu einem umfassenden Abkommen mit dem Iran. Grundsätzlich ist jedoch zu befürchten, dass sich beide Seiten aufgrund der extremen Meinungsdifferenzen nicht einigen werden. Anleger warten nun auf die Veröffentlichung des Monatsberichts des US-Arbeitsministeriums (Freitag). Diese sollen zeigen, ob die US-Wirtschaft robust genug bleibt, damit die US-Notenbank ihre Geldpolitik unverändert lassen kann.

Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll die Arbeitslosenrate in den USA bei 4,3 Prozent verharren und die Zahl neu geschaffener Stellen von 178.000 auf 60.000 gesunken sein. Für die weitere Goldpreis-Entwicklung könnten diese Daten entscheidend werden. Weiterlesen Goldpreis-Entwicklung: Wie es weitergeht und wo es Chancen gibt

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Bitcoin oder Gold? Anleger vergleichen neu

Parallel zum Anstieg beim Goldpreis rückt auch der Vergleich zwischen Gold und Bitcoin wieder stärker in den Fokus. Welcher Hafen ist für Anleger sicherer?

Eine aktuelle Analyse von WisdomTree sieht Bitcoin derzeit im Vergleich zum Gold-Preis als unterbewertet an. Laut Dovile Silenskyte, Direktorin für Digital Assets Research bei WisdomTree, deutet eine interne Modellrechnung darauf hin, dass Bitcoin gegenüber Gold momentan um rund 26 Prozent unterbewertet ist. Diese Einschätzung beruht auf einem Modell, das fundamentale Kapitalströme und makroökonomische Kennzahlen wie Zinssätze, Währungstrends und die reale Anlegernachfrage analysiert.

In der Welt der Sachwerte stehen sich damit weiterhin zwei Anlageklassen gegenüber: Gold als defensiver "sicherer Hafen" und Bitcoin als deutlich schwankungsanfälligere Alternative mit höherer Wachstumsdynamik. Die WisdomTree-Analyse zeigt zudem, dass der Goldpreis und der Bitcoinkurs unterschiedlich auf Marktphasen reagieren. Lockere Geldpolitik und sinkende Zinsen begünstigen häufig den Bitcoinkurs. Steigende Unsicherheit hingegen stärkt traditionell den Goldpreis. Gerade in Krisenzeiten flüchten Investoren verstärkt in Gold, wodurch der Goldkurs zusätzlichen Rückenwind erhält.

Goldpreis-Entwicklung im Fokus: So könnte sich der Markt weiter verändern

WisdomTree skizziert für die kommenden zwölf Monate drei Szenarien: Bleiben größere wirtschaftliche Schocks aus, könnte sich die Bewertungslücke zwischen Bitcoin und Gold schrittweise schließen. Sollte die Inflation überraschend stark steigen, dürfte der Goldpreis aktuell profitieren. In einem schwächelnden Gesamtmarkt wiederum bleibe das gelbe Edelmetall voraussichtlich der Favorit vieler Anleger.

Damit bleibt der Goldpreis aktuell nicht nur ein Gradmesser für geopolitische Risiken und Inflationserwartungen. Auch für die strategische Depotaufstellung gewinnt die Goldpreis-Entwicklung weiter an Bedeutung.

Fazit: Goldpreis bleibt wichtiger Gradmesser der Märkte

Der Goldpreis bleibt für Anleger ein zentraler Indikator für Unsicherheit, Inflation und geopolitische Risiken. Die aktuelle Goldpreis-Entwicklung zeigt, wie stark politische Spannungen, Rohstoffengpässe und Erwartungen an die Geldpolitik die Märkte beeinflussen können. Gleichzeitig gewinnt der Vergleich zwischen Gold und Bitcoin zunehmend an Bedeutung, weil beide Anlageklassen unterschiedlich auf Krisen und Zinsschwankungen reagieren. Während der Goldkurs vor allem in unsicheren Zeiten gefragt bleibt, setzen risikofreudigere Investoren verstärkt auf digitale Alternativen. Für Anleger dürfte deshalb entscheidend sein, wie sich Inflation, Zinsen und die geopolitische Lage in den kommenden Monaten entwickeln.