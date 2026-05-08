Wirtschaft

Hoffnungsschimmer für den Außenhandel: Zuwachs trotz globaler Risiken

Deutsche Exporte legen im März leicht zu und sorgen für vorsichtigen Optimismus in der Wirtschaft. Mit einem Plus von 0,5 % gegenüber dem Vormonat trotzt die Industrie den globalen Unsicherheiten, während die Importe sogar noch deutlicher anstiegen.