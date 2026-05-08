Wirtschaft

Hoffnungsschimmer für den Außenhandel: Zuwachs trotz globaler Risiken

Deutsche Exporte legen im März leicht zu und sorgen für vorsichtigen Optimismus in der Wirtschaft. Mit einem Plus von 0,5 % gegenüber dem Vormonat trotzt die Industrie den globalen Unsicherheiten, während die Importe sogar noch deutlicher anstiegen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
08.05.2026 09:22
Lesezeit: 1 min
Hoffnungsschimmer für den Außenhandel: Zuwachs trotz globaler Risiken
Deutsche Exporte legen im März um 0,5 Prozent zu, doch der Iran-Krieg und neue Trump-Zölle bedrohen den Aufschwung. Was die Zahlen wirklich bedeuten (Foto: dpa). Foto: Sina Schuldt

Im Folgenden:

  • Warum der deutsche Handelsüberschuss trotz steigender Exporte auf 14,3 Milliarden Euro schrumpfte.
  • Weshalb die USA als Exportmarkt im März so stark eingebrochen sind und wer die Lücke füllt.
  • Welche Folgen der Iran-Krieg und neue Zolldrohungen für die deutschen Exportaussichten 2026 haben.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

X
DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Stellantis-Aktie im Fokus: Opel forciert Elektro-SUV auf chinesischer Leapmotor-Basis
DWN
Unternehmen
Unternehmen Stellantis-Aktie im Fokus: Opel forciert Elektro-SUV auf chinesischer Leapmotor-Basis
08.05.2026

Strategiewechsel in Rüsselsheim: Das nächste Kompakt-SUV von Opel wird maßgeblich auf Technologie des chinesischen Partners Leapmotor...

Trendwende an der Zapfsäule: Kraftstoffpreise fallen auf tiefsten Stand seit März
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Trendwende an der Zapfsäule: Kraftstoffpreise fallen auf tiefsten Stand seit März
08.05.2026

Aufatmen für Autofahrer: Die Spritpreise sinken deutlich und erreichen das niedrigste Niveau seit zwei Monaten. Sinkende Ölpreise und der...

Evonik Aktie: Geschäftsbelebung durch Sondereffekte – Jahresziele bestätigt
DWN
Unternehmen
Unternehmen Evonik Aktie: Geschäftsbelebung durch Sondereffekte – Jahresziele bestätigt
08.05.2026

Die Evonik Aktie reagiert am Morgen mit moderaten Gewinnen auf die Vorlage der aktuellen Quartalszahlen. Der Spezialchemiekonzern spürt...

Hoffnungsschimmer für den Außenhandel: Zuwachs trotz globaler Risiken
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Hoffnungsschimmer für den Außenhandel: Zuwachs trotz globaler Risiken
08.05.2026

Deutsche Exporte legen im März leicht zu und sorgen für vorsichtigen Optimismus in der Wirtschaft. Mit einem Plus von 0,5 % gegenüber...

DWN-Wochenrückblick KW 19: Die wichtigsten Analysen der Woche
DWN
Panorama
Panorama DWN-Wochenrückblick KW 19: Die wichtigsten Analysen der Woche
08.05.2026

Im DWN Wochenrückblick KW 19 aus dem Jahr 2026 fassen wir die zentralen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen der vergangenen...

Russland nach Jahren im Krieg: Droht Putin der Machtverlust?
DWN
Politik
Politik Russland nach Jahren im Krieg: Droht Putin der Machtverlust?
08.05.2026

Putins Krieg gegen die Ukraine zeigt wachsende Risse in Russlands Militär, Wirtschaft und Machtapparat. Wird die Schwäche des Kreml für...

Drohnen in Moskau: Putin fährt Russlands jährliche Siegesparade zurück
DWN
Politik
Politik Drohnen in Moskau: Putin fährt Russlands jährliche Siegesparade zurück
08.05.2026

Russlands Siegesparade wird zum Gradmesser für die wachsende Verwundbarkeit des Kremls im Ukraine-Krieg. Wie stark setzen Drohnenangriffe,...

Energiewende-Pläne: Umweltminister Schneider stoppt Entwurf von Reiche
DWN
Politik
Politik Energiewende-Pläne: Umweltminister Schneider stoppt Entwurf von Reiche
07.05.2026

Im Streit um die Energiewende zeigt sich die Bundesregierung tief gespalten. Umweltminister Carsten Schneider (SPD) lehnte die Pläne von...