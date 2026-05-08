Politik

Regieren im Krisenmodus: Die Pannenserie der schwarz-roten Koalition reißt nicht ab

Vom holprigen Start bei der Kanzlerwahl bis zum aktuellen Veto der Länderkammer: Die Bundesregierung unter Kanzler Merz kämpft mit internen Abstimmungsproblemen und parlamentarischen Niederlagen. Das Aus für die Entlastungsprämie ist dabei nur der jüngste Beleg für eine Koalition auf der Suche nach Linie.