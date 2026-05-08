Politik

Regieren im Krisenmodus: Die Pannenserie der schwarz-roten Koalition reißt nicht ab

Vom holprigen Start bei der Kanzlerwahl bis zum aktuellen Veto der Länderkammer: Die Bundesregierung unter Kanzler Merz kämpft mit internen Abstimmungsproblemen und parlamentarischen Niederlagen. Das Aus für die Entlastungsprämie ist dabei nur der jüngste Beleg für eine Koalition auf der Suche nach Linie.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
08.05.2026 14:59
Lesezeit: 1 min
Regieren im Krisenmodus: Die Pannenserie der schwarz-roten Koalition reißt nicht ab
Von der Kanzlerwahl bis zum Bundesrat: Die schwarz-rote Koalition stolpert von einer Krise zur nächsten. Was hinter den internen Konflikten steckt (Foto: dpa). Foto: Kay Nietfeld

Im Folgenden:

  • Warum die schwarz-rote Koalition unter Merz seit Beginn mit internen Abstimmungsproblemen kämpft.
  • Wie Pannen bei Kanzlerwahl, Rentengesetz und Wehrdienst das Regierungsbild der Koalition prägen.
  • Weshalb der öffentliche Streit zwischen Reiche und Klingbeil die Nervosität in der Koalition offenbart.

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