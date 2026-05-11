Politik

Ukraine-Krieg: Putin bringt Altkanzler Schröder als Vermittler ins Gespräch

Kremlchef Putin hat Altkanzler Gerhard Schröder als Vermittler im Ukraine-Krieg ins Spiel gebracht. In der Bundesregierung stößt Putins Vorschlag auf deutliche Skepsis. Währenddessen war der slowakische Ministerpräsident Robert Fico der einzige Gast aus der Europäischen Union, der am Tag des Weltkriegsgedenkens im Kreml empfangen wurde.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
11.05.2026 09:54
Lesezeit: 5 min
Ukraine-Krieg: Putin bringt Altkanzler Schröder als Vermittler ins Gespräch
07.05.2018, Russland, Moskau: Gerhard Schröder, ehemaliger deutscher Bundeskanzler bei der Amtseinführung von Wladimir Putin, Präsident von Russland, im Kreml. (Foto: dpa) Foto: Alexei Druzhinin

Im Folgenden:

  • Warum Putin Gerhard Schröder als Vermittler im Ukraine-Krieg vorschlägt.
  • Wie Berlin, Kiew und SPD-Politiker auf Putins Schröder-Vorstoß reagieren.
  • Weshalb die laufende Waffenruhe trotz gegenseitiger Vorwürfe militärisch genutzt wird.

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