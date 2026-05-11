Politik

Ukraine-Krieg: Putin bringt Altkanzler Schröder als Vermittler ins Gespräch

Kremlchef Putin hat Altkanzler Gerhard Schröder als Vermittler im Ukraine-Krieg ins Spiel gebracht. In der Bundesregierung stößt Putins Vorschlag auf deutliche Skepsis. Währenddessen war der slowakische Ministerpräsident Robert Fico der einzige Gast aus der Europäischen Union, der am Tag des Weltkriegsgedenkens im Kreml empfangen wurde.