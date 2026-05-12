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Munich Re-Aktie im Fokus: Starke Zahlen, schwacher Kurs

Trotz eines Gewinnsprungs von 57 Prozent belasten sinkende Preise in der April-Erneuerungsrunde die Aktie der Munich Re. Vor allem ein Aspekt dürfte bei den Anlegern auf wenig Begeisterung stoßen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
12.05.2026 10:13
Lesezeit: 3 min
Munich Re-Aktie im Fokus: Starke Zahlen, schwacher Kurs
Munich Re-Aktie: Damit die Gewinne in den nächsten Jahren weiter sprudeln, will die Munich Re ihre Kosten bis zum Jahr 2030 um rund 600 Millionen Euro drücken. (Foto: dpa) Foto: Sven Hoppe

Munich Re-Aktie im Fokus: Starke Zahlen, schwacher Kurs

Die Aktien von Munich Re könnten am Dienstag die Verluststrecke der zurückliegenden Wochen ausweiten. Auf Tradegate fiel der Kurs um 1,3 Prozent auf 492,90 Euro, das wäre im Xetra-Handel das tiefste Niveau seit April vergangenen Jahres. Im Fokus steht nun das Zwischentief vom 7. April 2025 bei 492 Euro.

Der Rückversicherer habe einen Preisrückgang verzeichnet, wie andere Anbieter in der Branche zuletzt auch, schrieb Analyst Philip Kett von der Bank Jefferies. Mit Blick auf die Ergebnisse liege der operative Gewinn um gut fünf Prozent unter der Konsensschätzung.

Preisverfall: Munich Re dampft nach Gewinnsprung Neugeschäft ein

Der Rückversicherer Munich Re hat ein Jahr nach den verheerenden Waldbränden in Los Angeles wieder deutlich mehr Gewinn eingefahren. Allerdings musste der Dax-Konzern im Geschäft mit Erstversicherern zum 1. April weitere Preisrückgänge hinnehmen und fuhr sein Neugeschäft deshalb deutlich zurück - ganz anders als seine Konkurrentin Hannover Rück. Finanzvorstand Andrew Buchanan fand die Preise jedoch immer noch "gut" und sieht die Munich Re auf Kurs zu dem angepeilten Jahresgewinn von 6,3 Milliarden Euro.

An der Börse kamen die Neuigkeiten vom Dienstagmorgen schlecht an: Die Munich-Re-Aktie verlor kurz nach Handelsstart rund fünf Prozent auf 473,70 Euro und war damit unter den größten Verlierern im Dax. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier nun mehr als 15 Prozent eingebüßt.

Im ersten Quartal verdiente die Munich Re unter dem Strich gut 1,7 Milliarden Euro - rund 57 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und etwa so viel wie von Analysten im Schnitt erwartet. Dies lag vor allem an deutlich geringeren Schäden durch Naturkatastrophen. In der Schaden- und Unfall-Rückversicherung lagen die Großschäden diesmal nur bei 130 Millionen Euro, nachdem die Waldbrände in Kalifornien die Summe Anfang 2025 auf mehr als eine Milliarde Euro nach oben getrieben hatten. Für die Versicherungsbranche war das Ereignis mit versicherten Schäden von rund 40 Milliarden US-Dollar (rund 34 Mrd Euro) die teuerste Waldbrandkatastrophe der Geschichte.

Derart zerstörerische Naturereignisse gab es im Jahr 2026 bisher nicht. Auch die Belastungen durch den Krieg am Persischen Golf fallen bei der Munich Re im Vergleich dazu gering aus. Sie bezifferte die bisherigen Schäden auf insgesamt rund 90 Millionen Euro. Rund zwei Drittel der Summe entfällt den Schätzungen zufolge auf die Sparte Global Specialty Insurance, das Direktgeschäft des Rückversicherers mit Industrieunternehmen.

Munich Re-Aktie: Versicherungsumsatz sank um fünf Prozent

Wie der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück musste auch die deutlich größere Munich Re zum Jahresstart einen überraschenden Rückgang der Einnahmen hinnehmen. Der Versicherungsumsatz sank um fünf Prozent auf 15 Milliarden Euro, während Analysten einen Anstieg erwartet hatten. Das Management erklärte dies vor allem mit negativen Währungseffekten. So hatte der US-Dollar im Verhältnis zum Euro zuletzt deutlich an Wert verloren.

Die Rückversicherungssparte konnte ihren Gewinn dank der deutlich gesunkenen Großschäden um fast drei Viertel auf nahezu 1,5 Milliarden Euro steigern. Die deutlich kleinere Erstversicherungstochter Ergo aus Düsseldorf verbuchte hingegen einen leichten Gewinnrückgang auf 235 Millionen Euro.

Alles in allem sieht Finanzvorstand Buchanan die Munich Re damit "voll auf Kurs" zu ihrem Ziel, den Gewinn von 6,1 Milliarden im Vorjahr auf diesmal 6,3 Milliarden Euro nach oben zu treiben. Auch der Versicherungsumsatz soll mit 64 Milliarden Euro das bisher angepeilte Niveau erreichen - trotz des dollarbedingten Rückgangs im ersten Quartal.

Daran soll auch der anhaltende Preisrückgang im Rückversicherungsgeschäft nichts ändern. Nachdem die Munich Re wegen der schlechteren Konditionen schon bei der wichtigsten Erneuerungsrunde zum 1. Januar auf Verträge verzichtet hatte, dampfte sie ihr Neugeschäft zum 1. April sogar um 18,5 Prozent ein. Selbst dabei musste sie bereinigt um Inflation und veränderte Risiken noch einen Preisrückgang um 3,1 Prozent hinnehmen.

Die kleinere Konkurrentin Hannover Rück hatte ihr Geschäft trotz einer ähnlichen Preisentwicklung hingegen kräftig ausgeweitet. Munich-Re-Finanzchef Buchanan sprach trotz der Abschläge von einem weiterhin guten Preisniveau. Dieses dürfte auch bei der nächsten Erneuerungsrunde im Juli "weitgehend gehalten werden".

Damit die Gewinne in den nächsten Jahren weiter sprudeln, will die Munich Re ihre Kosten bis zum Jahr 2030 um rund 600 Millionen Euro drücken. Dazu sollen bei der Tochter Ergo rund 1.000 Arbeitsplätze wegfallen, wie das Unternehmen bereits im Februar mitgeteilt hatte. Im Rückversicherungsgeschäft geht es nach früheren Aussagen von Munich-Re-Chef Christoph Jurecka vor allem darum, Dinge anders und besser zu machen.

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