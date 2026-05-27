Finanzen

Immer mehr Superreiche: Börsenboom treibt Reichtum - kommt die Vermögenssteuer?

Die Gruppe Superreicher ist in Deutschland 2025 sprungartig um fast 30 Prozent gewachsen. 5.000 Menschen besitzen ein Viertel des gesamten Finanzvermögens. Ein Ende des Trends ist nicht in Sicht und befeuert die Debatte um höhere Steuern für Vermögende.