Finanzen

Altersvorsorgedepot: Brauchen wir das wirklich? Oder gibt es bessere Alternativen?

Die Reform der staatlich geförderten privaten Altersfürsorge ist beschlossen – das Altersvorsorgedepot kommt ab 2027. Dann wird das Sparen am Kapitalmarkt staatlich gefördert. Eine Bezuschussung beim ETF-Sparen hört sich gut an – Aber! Warum Sie die neuen Angebote unbedingt skeptisch prüfen sollten, und welche Kostenfallen drohen.