Technologie

Ferrari Luce sorgt für Spott: Elektro-Debüt entfacht Designdebatte

Mit dem vollelektrischen Luce wollte Ferrari ein neues Kapitel der Unternehmensgeschichte aufschlagen. Statt Begeisterung löst das Design des Luxus-Stromers jedoch vor allem Kritik und Häme aus – und macht deutlich, vor welchen Herausforderungen viele Autobauer beim Wandel zur Elektromobilität stehen.