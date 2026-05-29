Technologie

Ferrari Luce sorgt für Spott: Elektro-Debüt entfacht Designdebatte

Mit dem vollelektrischen Luce wollte Ferrari ein neues Kapitel der Unternehmensgeschichte aufschlagen. Statt Begeisterung löst das Design des Luxus-Stromers jedoch vor allem Kritik und Häme aus – und macht deutlich, vor welchen Herausforderungen viele Autobauer beim Wandel zur Elektromobilität stehen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
29.05.2026 08:12
Aktualisiert: 29.05.2026 08:42
Lesezeit: 3 min
Ferrari Luce sorgt für Spott: Elektro-Debüt entfacht Designdebatte
Ferrari Luce wird als "Playmobil-Auto" verspottet. Was Autobauer wie BMW, VW und Mercedes beim E-Auto-Design besser machen und was Ferrari daraus lernen könnte (Foto: dpa). Foto: Ferrari

Im Folgenden:

  • Warum Ferraris erstes Elektroauto für Spott sorgt.
  • Wie VW, BMW und Mercedes ihre E-Auto-Designs korrigiert haben.
  • Weshalb Designkontinuität bei Elektroautos nicht nur ästhetisch, sondern auch wirtschaftlich entscheidend ist.

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