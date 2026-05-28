US-Börsenbericht: US-Aktien erholen sich von frühen Verlusten angesichts neuen KI-Optimismus

Wechselhafte Stimmung und späte Erholung

Die Wall Street schloss am Donnerstag höher, nachdem sie sich von frühen Verlusten erholt hatte, da die Anleger gemischte Signale rund um die US-iranischen Friedensgespräche sowie die erneute Dynamik bei Aktien mit Bezug zu künstlicher Intelligenz abwägten.

Der Preis für Brent-Rohöl bewegte sich im Abendhandel bei etwa 93 US-Dollar pro Barrel.

Der Dow Jones Industrial Average, der S&P 500 und die Nasdaq eröffneten am Donnerstag allesamt schwächer, bevor sie sich erholten und die Sitzung im Plus beendeten.

Der Dow schloss mit einem Plus von 0,05 Prozent bei 50.669,77 Punkten.

Milliarden-Investitionen rücken in den Fokus

Amazon sorgte im frühen Handel für Verluste beim Dow und fiel um bis zu 1,13 Prozent, allerdings schloss die Aktie höher und verzeichnete bis zur Schlussglocke ein Plus von 0,79 Prozent .

Am Mittwoch gab Amazon einen mehrjährigen Vertrag im Wert von 6 Milliarden US-Dollar mit Snowflake, der KI-Daten-Cloud-Plattform, bekannt.

Im Rahmen der Vereinbarung geht Snowflake eine umfassende Infrastrukturverpflichtung gegenüber Amazon ein, was die wachsende Nachfrage nach KI- und Daten-Workloads unterstreicht, die über Amazon Web Services (AWS) ausgeführt werden.

Starke Bilanzen beflügeln das Marktumfeld

Der S&P 500 schloss mit einem Gewinn von 0,58 Prozent bei 7.563,69 Punkten.

Dollar Tree führte die frühen Gewinne mit einem Plus von 16,37 Prozent an, da der Umsatz die Prognosen übertraf und die vierteljährlichen Gewinnerwartungen schlug. Die Aktie schloss im Index 17,87 Prozent höher.

Analysten äußern sich auch optimistisch zu Micron Technology, nachdem die UBS ihr Kursziel in dieser Woche auf 1.625 US-Dollar (1.394,51 €) angehoben hat. Das Unternehmen verzeichnet derzeit eine starke Dynamik mit einem Wertzuwachs der Aktie von 225 Prozent im bisherigen Jahresverlauf, angetrieben durch eine hohe Nachfrage nach KI-bezogenen Speicherprodukten.

Nvidia erholte sich ebenfalls von frühen Verlusten und notierte im frühen Handel mit einem Plus von 0,91 Prozent bei 26.917,47 Punkten.