Politik

Geheime Verhandlungen: Steht der Deal zwischen Trump und Teheran auf der Kippe?

S-Unterhändler und iranische Vertreter haben laut Medienberichten den Entwurf für ein vorläufiges Abkommen ausgehandelt. Die Vereinbarung sieht vor, den aktuellen Waffenstillstand um 60 Tage zu verlängern, um Raum für neue Atomverhandlungen zu schaffen. Während US-Vizepräsident JD Vance den Entwurf bestätigte, blockt Teheran bisher ab: Die Revolutionsgarden betonten, es sei noch nichts unterschriftsreif – und auch die Zustimmung von US-Präsident Donald Trump gilt als unsicher.