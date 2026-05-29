Wirtschaft

Unter Drei-Millionen-Marke: Arbeitsmarkt atmet im Mai nur kurz durch

Saisonale Entlastung, aber keine echte Entwarnung für die deutsche Wirtschaft: Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Mai spürbar um 58.000 auf 2,95 Millionen gesunken. Damit liegt der Wert zwar wieder unter der psychologisch wichtigen Drei-Millionen-Marke, von einer echten Trendwende kann jedoch keine Rede sein. Im Vergleich zum Vorjahr verharrt der Arbeitsmarkt im Krisenmodus.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
29.05.2026 10:46
Lesezeit: 1 min
Unter Drei-Millionen-Marke: Arbeitsmarkt atmet im Mai nur kurz durch
Im Mai sank die Arbeitslosigkeit auf 2,95 Millionen – doch die Bundesagentur warnt: Keine Trendwende in Sicht. Was die Zahlen wirklich bedeuten (Foto: dpa). Foto: Philip Dulian

Im Folgenden:

  • Warum der Rückgang der Arbeitslosigkeit im Mai trügerisch ist.
  • Weshalb Andrea Nahles trotz sinkender Zahlen keine Trendwende sieht.
  • Welche Widersprüche zwischen offenen Stellen und steigender Arbeitslosigkeit bestehen.

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