Wirtschaft

Unter Drei-Millionen-Marke: Arbeitsmarkt atmet im Mai nur kurz durch

Saisonale Entlastung, aber keine echte Entwarnung für die deutsche Wirtschaft: Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Mai spürbar um 58.000 auf 2,95 Millionen gesunken. Damit liegt der Wert zwar wieder unter der psychologisch wichtigen Drei-Millionen-Marke, von einer echten Trendwende kann jedoch keine Rede sein. Im Vergleich zum Vorjahr verharrt der Arbeitsmarkt im Krisenmodus.