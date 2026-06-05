Politik

Umfrage beziffert wackelige Zukunft: Deutsche zweifeln an Koalition und Sozialpolitik

Das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Politik schwindet massiv: Fast drei Viertel der Deutschen bezweifeln laut dem aktuellen ZDF-„Politbarometer“, dass die Bundesregierung die Probleme bei den Sozialversicherungen lösen kann. Nur magere 24 Prozent bescheinigen Schwarz-Rot derzeit eine gute Arbeit.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
05.06.2026 10:21
Lesezeit: 1 min
Umfrage beziffert wackelige Zukunft: Deutsche zweifeln an Koalition und Sozialpolitik
Blick in den Plenarsaal des Deutschen Bundestag im Reichstagsgebäude: Fast drei Viertel der Deutschen zweifeln an der Handlungsfähigkeit der Regierung. Was die aktuellen Umfragewerte für Merz und Schwarz-Rot bedeuten (Foto: dpa). Foto: Carsten Koall

Im Folgenden:

  • Warum fast drei Viertel der Deutschen der Bundesregierung bei der Sozialpolitik nicht vertrauen.
  • Weshalb 43 Prozent der Befragten bereits mit einem vorzeitigen Ende der Koalition rechnen.
  • Wie die AfD im aktuellen Politbarometer gegenüber Union und SPD abschneidet.

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