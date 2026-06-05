Politik

Söder contra Pistorius: Bundeswehr-Umbau sorgt für bayerischen Protest

CSU-Chef Markus Söder kritisiert Pläne von Verteidigungsminister Boris Pistorius zur Reform regionaler Bundeswehr-Strukturen scharf. In einem Brief warnt er vor einer Schwächung der Landeskommandos, die im Katastrophenfall wichtig sind. Söder sieht darin Gefahr für Deutschlands Gesamtverteidigung.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
05.06.2026 11:48
Lesezeit: 1 min
Söder contra Pistorius: Bundeswehr-Umbau sorgt für bayerischen Protest
CSU-Chef Söder warnt vor Schwächung der Landeskommandos durch Pistorius' Bundeswehr-Reform. Was das für Katastrophenschutz und Gesamtverteidigung bedeutet (Foto: dpa). Foto: Jens Büttner

Im Folgenden:

  • Warum Söder die geplante Reform der Bundeswehr-Landeskommandos scharf ablehnt.
  • Welche konkreten Strukturveränderungen Pistorius plant und wen sie betreffen.
  • Weshalb die Landeskommandos im Katastrophenschutz eine entscheidende Rolle spielen.

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