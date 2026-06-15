Politik

Russische Raketen treffen Kiew: Weltkulturerbe in Flammen – Schäden am berühmten Höhlenkloster

Mit einer massiven Angriffswelle setzt Russland seinen Luftkrieg gegen die Ukraine fort. Neben Wohngebieten und Infrastruktur geriet diesmal auch ein Ort von besonderer historischer Bedeutung in Mitleidenschaft. Welche Folgen hat der Vorfall für Kultur, Politik und die Menschen vor Ort?