Wirtschaft

Aughinish Alumina: Die Raffinerie in russischem Besitz, auf die Europa nicht verzichten kann?

Die irische Raffinerie Aughinish Alumina gehört dem russischen Konzern Rusal und ist zugleich für Europas Aluminiumversorgung zentral. Neue Recherchen erhöhen den Druck auf Dublin und Brüssel, die Verbindung nach Russland zu kappen.
Autor
avtor
Donal MacNamee
18.06.2026 06:02
Lesezeit: 11 min
Aughinish Alumina: Die Raffinerie in russischem Besitz, auf die Europa nicht verzichten kann?
Die Wurzeln des Unternehmens Aughinish Alumina in Irland reichen bis in die 1970er Jahre zurück. (Foto: dpa) Foto: Guido Kirchner

Im Folgenden:

  • Warum Europas wichtigste Aluminiumraffinerie im Zentrum eines heiklen Streits um russische Exporte steht.
  • Weshalb die EU den Export des kritischen Rohstoffs nach Russland weiterhin nicht verbietet.
  • Wie eine Verstaatlichung der irischen Anlage die europäische Aluminiumversorgung langfristig sichern könnte.

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Donal MacNamee
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Donal MacNamee ist Reporter beim Business Post, dem irischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern. Die enge redaktionelle Zusammenarbeit zwischen Business Post und DWN erweitert den Blick auf europäische Wirtschafts- und Finanzthemen, über die MacNamee unter anderem in den Bereichen Banken, Unternehmen und Kapitalmärkte berichtet.

 
 
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