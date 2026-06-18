Wirtschaft

Aughinish Alumina: Die Raffinerie in russischem Besitz, auf die Europa nicht verzichten kann?

Die irische Raffinerie Aughinish Alumina gehört dem russischen Konzern Rusal und ist zugleich für Europas Aluminiumversorgung zentral. Neue Recherchen erhöhen den Druck auf Dublin und Brüssel, die Verbindung nach Russland zu kappen.