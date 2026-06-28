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Wayve-Gründer Kendall: In 20 Sekunden zu mehr als einer Milliarde Dollar

Der Mitbegründer des Unternehmens Wayve versucht, ein Auto zu entwickeln, das das Fahren ähnlich wie ein Mensch erlernt – durch Beobachtung und Erfahrung und nicht durch Tausende von manuell festgelegten Regeln.