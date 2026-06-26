Politik

Härterer Kurs in Brüssel: EU will Schutz für wehrfähige Ukrainer einschränken

Ukrainische Männer im wehrfähigen Alter sollen es künftig deutlich schwerer haben, vor dem Krieg gegen Russland in die EU zu fliehen. Um den akuten Soldatenmangel der ukrainischen Armee zu adressieren, schlägt die Europäische Kommission eine weitreichende Änderung vor: Männer zwischen 23 und 60 Jahren, die keine offizielle Ausreiseerlaubnis ihres Heimatlandes besitzen, sollen vom bisherigen, unbürokratischen Schutzstatus in der Europäischen Union ausgeschlossen werden.