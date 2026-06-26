Politik

Härterer Kurs in Brüssel: EU will Schutz für wehrfähige Ukrainer einschränken

Ukrainische Männer im wehrfähigen Alter sollen es künftig deutlich schwerer haben, vor dem Krieg gegen Russland in die EU zu fliehen. Um den akuten Soldatenmangel der ukrainischen Armee zu adressieren, schlägt die Europäische Kommission eine weitreichende Änderung vor: Männer zwischen 23 und 60 Jahren, die keine offizielle Ausreiseerlaubnis ihres Heimatlandes besitzen, sollen vom bisherigen, unbürokratischen Schutzstatus in der Europäischen Union ausgeschlossen werden.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
26.06.2026 10:19
Lesezeit: 3 min
Härterer Kurs in Brüssel: EU will Schutz für wehrfähige Ukrainer einschränken
EU plant härtere Regeln: Wehrfähige Ukrainer ohne Ausreiseerlaubnis sollen keinen automatischen Schutz erhalten. Was das für Betroffene bedeutet (Foto: dpa). Foto: Andrii Marienko

Im Folgenden:

  • Warum die EU den Schutzstatus für wehrfähige ukrainische Männer einschränken will.
  • Weshalb betroffene Ukrainer in der EU künftig ein reguläres Asylverfahren durchlaufen müssen.
  • Wie die Bundesregierung den härteren Kurs der EU-Kommission gegen Wehrpflichtige unterstützt.

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