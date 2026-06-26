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Mercedes-Aktie: Unternehmen auf Sparkurs - 90.000 Mitarbeiter müssen auf Sonderzahlung warten

Harte Einschnitte für die Belegschaft des Stuttgarter Autobauers: Mercedes-Benz verschärft angesichts des anhaltenden wirtschaftlichen Drucks seinen Sparkurs massiv. Am Freitagvormittag informierte der Vorstand die rund 108.000 Beschäftigten in Deutschland per Brief über die Pläne. Als unmittelbare Sofortmaßnahme wird die für Juli erwartete tarifliche Sonderzahlung für etwa 90.000 anspruchsberechtigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf das kommende Jahr verschoben.