Finanzen

Fed-Unabhängigkeit: Warum der Machtkampf um die Fed deutsche Anleger treffen kann

Donald Trump ist vor dem Supreme Court abgeblitzt, doch sein Kampf um Einfluss auf die US-Notenbank geht weiter. Über Personalentscheidungen, regionale Fed-Posten und juristische Manöver versucht das Weiße Haus, die Geldpolitik langfristig in Richtung niedrigerer Zinsen zu verschieben. Für Anleger und Unternehmen in Deutschland ist das brisant, denn die Fed bestimmt weit mehr als nur den amerikanischen Leitzins.