Samsung-Aktie: KI-Boom treibt Rekordgewinn

Samsung verbucht nächsten Rekordgewinn

Der südkoreanische Elektronikriese profitiert vom anhaltenden KI-Boom und hat im zweiten Quartal einen mehr als doppelt so hohen Betriebsgewinn erzielt wie im gesamten vergangenen Jahr.

Die Samsung-Aktie profitiert weiter vom anhaltenden KI-Boom. Samsung Electronics steuert mit seinen Geschäftszahlen auf den nächsten Rekord zu. In seinem aktuellen Geschäftsbericht geht der südkoreanische Elektronikriese für das zweite Jahresquartal von einem Betriebsgewinn von 89,4 Billionen Won (umgerechnet gut 51 Milliarden Euro) aus – so viel wie nie zuvor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht das einer Steigerung des Betriebsgewinns um mehr als 1.800 Prozent. Weiterlesen KI-Infrastruktur: Der Hype um künstliche Intelligenz hat neue Gewinner

KI-Inflation: Warum der KI-Boom Ihr Erspartes entwerten könnte

Europäische ChatGPT-Alternative: Warum ein 79-jähriger Unternehmer Big Tech herausfordert

Rekordzahlen: Samsung setzt Erfolgsserie fort

Damit erzielt Samsung das dritte Geschäftsquartal in Folge den jeweils höchsten Wert seiner Unternehmensgeschichte. Zum Vergleich: Der operative Gewinn für das gesamte Jahr 2025 betrug 43,6 Billionen Won und damit weniger als die Hälfte der aktuell prognostizierten Quartalszahlen. Den tatsächlichen Nettogewinn weist Samsung in seinem Geschäftsbericht – wie auch in früheren Geschäftsberichten – nicht separat aus.

Samsungs Zahlen für den Zeitraum von April bis Juni übertrafen selbst die bereits hohen Markterwartungen deutlich. Laut einer Umfrage der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap unter Ökonomen lag der nun vorgelegte Betriebsgewinn im Schnitt um 6,2 Prozent über ihren Schätzungen.

Bei den Geschäftszahlen von Samsung Electronics handelt es sich zunächst um eine erste Schätzung. Genauere Zahlen wird der Konzern erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen, voraussichtlich Ende des Monats. Allerdings steht bereits jetzt fest, dass am Rekordergebnis nicht zu rütteln sein wird.

KI-Boom: Halbleiter treiben den Gewinn

Der hohe Betriebsgewinn beruht vor allem auf der anhaltend starken Nachfrage nach KI-Infrastruktur. Samsung Electronics zählt zu den weltweit führenden Produzenten von Halbleitern, insbesondere im Segment leistungsstarker Speicherchips, und profitiert deshalb besonders stark vom Boom rund um Künstliche Intelligenz.

Rekordgewinne: Debatte über Verteilung wächst

In Südkorea haben die extrem hohen Unternehmensgewinne der großen Halbleiterproduzenten Samsung Electronics und SK Hynix eine öffentliche Verteilungsdebatte ausgelöst. Ende Mai nahmen Mitglieder der Samsung-Gewerkschaft nach einer Streikdrohung einen Kompromissvorschlag des Managements an, der Jahresprämien von mehreren Hunderttausend Euro für jeden Mitarbeiter der hochprofitablen Halbleitersparte vorsieht.

Während die Tech-Unternehmen des Landes von der anhaltenden KI-Nachfrage profitieren sowie hohe Löhne und Prämien zahlen, entwickelt sich die Lage in vielen anderen Industrien Südkoreas derzeit deutlich verhaltener. So ist zuletzt auch die Arbeitslosenquote in der besonders betroffenen Altersgruppe unter 30 Jahren gestiegen.