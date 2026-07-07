Politik

Längere Befristung bei Arbeitsverträgen: Mehr als jeder Zweite ist dagegen

Die Regierungskoalition plant im Zuge der Sozialstaatsreformen die Möglichkeit einer längeren Befristung von Arbeitsverhältnissen. In einer Umfrage spricht sich mehr als die Hälfte der Befragten gegen den Vorstoß aus.