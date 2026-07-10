Immobilien

Kostenexplosion am Bau: Neubaupreise ziehen drastisch an

Egal ob Dachdecker, Betonarbeiten oder die neue Heizung: Wer derzeit ein Haus baut, sieht sich mit massiven Kostensteigerungen konfrontiert. Die Preise ziehen in nahezu allen Gewerken kräftig an. Um den Wohnungsbau nicht komplett abzuwürgen, plant die Politik nun mit verschiedenen Maßnahmen gegenzusteuern.