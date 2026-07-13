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Helsing sammelt 1,8 Milliarden Dollar für KI und Drohnen ein

Mit frischem Kapital in Milliardenhöhe will Helsing seine Rolle als europäischer Technologieführer im Verteidigungssektor ausbauen. KI, Drohnen und autonome Systeme stehen im Mittelpunkt der Strategie. Doch warum fließt gerade jetzt so viel Geld in das Unternehmen?