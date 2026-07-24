US-Märkte im Überblick: SpaceX verzeichnet Rekordtief; Aktien legen bei sinkendem Ölpreis leicht zu

Ölpreis-Entwicklung sorgt für vorsichtigen Optimismus

Die US-Börsen schlossen am letzten Handelstag der Woche im grünen Bereich, während der Ölpreis aufgrund von Hoffnungen auf Gespräche mit dem Iran sank.

Im späten Handel fiel die Sorte Brent Rohöl auf rund 91,65 US-Dollar, nachdem sie im Laufe der Woche die Marke von über 100 US-Dollar erreicht hatte.

Der Dow Jones Industrial Average schloss mit einem minimalen Plus von 0,46 Prozent bei 51.947,25 Punkten, während der S&P 500 ebenfalls leicht um 0,05 Prozent auf 7.411,98 Punkte zulegte.

Die Nasdaq schloss hingegen im Minus und verlor 0,64 Prozent auf 25.975,82 Punkte.

SpaceX rutscht auf historischen Tiefstand ab

Ein Ausreißer des Tages war Elon Musks SpaceX, das auf dem niedrigsten Wert seit seinem historischen Börsengang im vergangenen Monat schloss.

Die Aktie lag bei 115,07 US-Dollar, was einem Rückgang von 2,68 Prozent im Tageshandel entspricht.

Die Gewinner und Verlierer an der Wall Street

Die größten Verlierer des Handelstages waren die Sandisk Corp, die um 10,79 Prozent auf 1.436,56 US-Dollar fiel, die Coherent Corp mit einem Minus von 9,79 Prozent auf 282,57 US-Dollar und Robinson Worldwide, die um 9,25 Prozent auf 186,51 US-Dollar nachgab.

Auf der Gewinnerseite standen die International Paper Co mit einem Plus von 11,24 Prozent auf 42,17 US-Dollar, Smurfit Westrock mit einem Zuwachs von 11,12 Prozent auf 48,57 US-Dollar sowie SLB, die sich um 11,08 Prozent auf 52,45 US-Dollar verbesserte.