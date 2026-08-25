Immobilien

Steuerfalle Immobilienerbe: Entscheidend ist der Todestag

Der Umzug war vorgesehen, die Wohnung sollte bald zum gemeinsamen Zuhause werden. Doch dann starb der Eigentümer unerwartet. Seine Witwe zog kurz darauf ein und beantragte die Steuerbefreiung. Genügen konkrete Zukunftspläne, damit eine geerbte Immobilie als Familienheim anerkannt wird?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
25.08.2026 12:00
Lesezeit: 2 min
Steuerfalle Immobilienerbe: Entscheidend ist der Todestag
Eine Witwe zieht nach dem Tod ihres Mannes in dessen Wohnung. Dennoch wird die Steuerbefreiung abgelehnt. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Welche Voraussetzungen gelten für ein steuerfreies Familienheim?
  • Wann zählt eine geerbte Immobilie als Lebensmittelpunkt?
  • Welche Ausnahmen erkennt das Erbschaftsteuerrecht grundsätzlich an?

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