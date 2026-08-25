Immobilien

Steuerfalle Immobilienerbe: Entscheidend ist der Todestag

Der Umzug war vorgesehen, die Wohnung sollte bald zum gemeinsamen Zuhause werden. Doch dann starb der Eigentümer unerwartet. Seine Witwe zog kurz darauf ein und beantragte die Steuerbefreiung. Genügen konkrete Zukunftspläne, damit eine geerbte Immobilie als Familienheim anerkannt wird?