US-Börsen: Kursgewinne bei Nvidia und Salesforce treiben Nasdaq nach oben

Technologieaktien treiben die Wall Street an

Kräftige Kursgewinne bei Nvidia und Salesforce nach Vorlage ihrer Quartalszahlen haben den Nasdaq am Donnerstag um mehr als 1,5 Prozent nach oben getrieben.

Eine Reihe von Tech-Werten, darunter Broadcom, Intel und SK Hynix, legte im Tagesverlauf zu, nachdem die Quartalsergebnisse der beiden Schwergewichte veröffentlicht worden waren.

Unterdessen bereiteten sich die Anleger auf die am Freitag anstehende Rede von US-Notenbankchef Kevin Warsh in Jackson Hole vor.

Nvidia überzeugt Anleger auf ganzer Linie

Nvidia war am Donnerstag der große Gewinner an der Wall Street, da hervorragende Quartalszahlen der Aktie zu einem Kurssprung von über 8,5 Prozent verhalfen.

Es ist das erste Mal seit fünf Quartalen, dass die Nvidia-Aktie nach der Bekanntgabe von Geschäftszahlen zulegen konnte.

„Die Anleger blickten den Ergebnissen mit einer langen Liste von Sorgen entgegen – darunter der Wettbewerb, die Nachhaltigkeit der KI-Ausgaben, Speicherkosten, Margen, Finanzierungsvereinbarungen, Open-Source-Modelle und China. Das Management hat gute Arbeit geleistet, indem es jeden dieser Punkte systematisch ansprach“, sagte Ben Barringer, Leiter der Technologieanalyse bei Quilter Cheviot.

„Die wichtigsten Kennzahlen waren stark, wobei die Prognose ein Umsatzwachstum von rund 70 Prozent impliziert, obwohl die Nachfrage eher bei einem Wachstum von 100 Prozent liegt und weiterhin angebotsseitig begrenzt bleibt“, fügte er hinzu.

Technologieaktien zogen die Indizes allgemein nach oben, während eine Reihe von Sektoren nachgab, darunter Banken, Luftfahrt und Pharma.

Dies geschah, während sich die Anleger auf Kevin Warshs erste Rede in Jackson Hole als Fed-Chef einstellten. Er steht unter Druck, klarere Signale darüber zu geben, welchen Kurs die Notenbank im weiteren Jahresverlauf einschlagen wird.

Gemischtes Bild bei den Einzelwerten trotz neuer Rekorde

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,2 Prozent und schloss bei 53.568,55 Punkten, während der technologielastige Nasdaq Composite den Handel mit einem Plus von 1,57 Prozent bei 26.541,35 Punkten beendete.

Unterdessen kletterte der S&P 500 um 0,72 Prozent auf ein neues Rekordhoch von 7.730,79 Punkten.

Salesforce schoss nach den am Mittwochabend vorgelegten Zahlen um 22,6 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen einen Ausblick auf ein starkes Umsatzwachstum gegeben und damit die Anleger beruhigt hatte, dass der Softwarekonzern im KI-Zeitalter erfolgreich konkurrieren kann.

Best Buy beendete den Handel mit einem Minus von 4,4 Prozent, nachdem die Aktie in der ersten Handelsminute um über 11 Prozent eingebrochen war, da eine Anhebung der Jahresprognose die Anleger nicht überzeugen konnte.

Die Restaurantkette Wendy’s brach um mehr als 13,5 Prozent ein, nachdem Berichte aufgetaucht waren, wonach eine Fondsgesellschaft keine Pläne habe, ein Angebot für eine Privatisierung des Unternehmens abzugeben.