Wirtschaft

Deutsches Staatsdefizit steigt: Ausgaben wachsen schneller als Einnahmen

Die Staatsausgaben laufen aus dem Ruder: Während die Einnahmen im ersten Halbjahr um 2,8 Prozent zulegten, erhöhten sich die Ausgaben mit 6,1 Prozent deutlich stärker. Sozialleistungen, Investitionszuschüsse und Zinskosten belasten die öffentlichen Haushalte erheblich. Damit liegt die Defizitquote knapp über Maastricht-Marke.