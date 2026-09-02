Wirtschaft

Deutsches Staatsdefizit steigt: Ausgaben wachsen schneller als Einnahmen

Die Staatsausgaben laufen aus dem Ruder: Während die Einnahmen im ersten Halbjahr um 2,8 Prozent zulegten, erhöhten sich die Ausgaben mit 6,1 Prozent deutlich stärker. Sozialleistungen, Investitionszuschüsse und Zinskosten belasten die öffentlichen Haushalte erheblich. Damit liegt die Defizitquote knapp über Maastricht-Marke.
Autoren
Mirell Bellmann, Deutsche Wirtschaftsnachrichten
02.09.2026 16:00
Lesezeit: 4 min
Deutsches Staatsdefizit steigt: Ausgaben wachsen schneller als Einnahmen
Der Bundesadler im Plenarsaal des Bundestags, auch „Fette Henne“ genannt, symbolisiert staatliche Souveränität, demokratische Kraft und den Schutz der Bürger. (Foto: dpa) Foto: Kay Nietfeld

Im Folgenden:

  • Warum das deutsche Staatsdefizit im ersten Halbjahr so drastisch ansteigt.
  • Weshalb die staatlichen Ausgaben doppelt so schnell wachsen wie die Einnahmen.
  • Welche Posten die Defizitquote über die kritische Maastricht-Grenze treiben.

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