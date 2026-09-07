Wirtschaft

AfD-Wahlsieg alarmiert die deutsche Wirtschaft: Verbände fürchten Folgen für den Standort

Der Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt alarmiert die deutsche Wirtschaft. Arbeitgeber und Industrie warnen vor Abschottung, ausbleibenden Fachkräften und schwindendem Vertrauen. Zugleich wächst der Druck auf die Bundesregierung, mit Reformen und konkreten Ergebnissen auf das politische Signal zu reagieren.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
07.09.2026 08:30
Lesezeit: 2 min
AfD-Wahlsieg alarmiert die deutsche Wirtschaft: Verbände fürchten Folgen für den Standort
Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA): Deutschland braucht offene Märkte. (Bild: dpa) Foto: Michael Kappeler

Arbeitgeber warnen nach Sachsen-Anhalt-Wahl vor "Klima der Abschottung"

Die AfD hat die Wahl in Sachsen-Anhalt gewonnen, die CDU erlebt ein Debakel. Das Ergebnis besorgt Wirtschaftsverbände. Die Arbeitgeber warnen nach dem AfD-Wahlsieg in Sachsen-Anhalt vor den wirtschaftlichen Folgen des Wahlausgangs. "Ein Klima der Abschottung ist Gift für den Standort", sagte Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, der Deutschen Presse-Agentur.

Kampeter sagte, die demokratische Mitte habe bei der Wahl eine "kräftige Ohrfeige" bekommen. "Dieses Ergebnis muss ein Ansporn sein, Vertrauen zurückzugewinnen und zu beweisen, dass Politik Probleme lösen kann. Die Menschen haben keine Lust mehr auf Floskeln. Aber sie wollen auch nicht mit einfachen Antworten verführt werden. Politik muss mit Substanz überzeugen – und mit Ergebnissen."

AfD triumphiert, CDU verliert massiv an Zustimmung

Die AfD mit Spitzenkandidat Ulrich Siegmund strebt nach ihrem starken Abschneiden bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt an die Regierung. Erstmals seit Ende des Zweiten Weltkriegs könnte eine als gesichert rechtsextremistisch eingestufte Partei in einem Bundesland an die Macht gelangen – wenn sie Unterstützer findet. Die CDU unter Ministerpräsident Sven Schulze verlor massiv Stimmen.

Kampeter sagte: "Kein Wahlergebnis macht falsche Wirtschaftspolitik richtig. Deutschland braucht offene Märkte, internationale Fachkräfte, Investitionen und ein verlässliches Europa. Wer den Euro und die Europäische Union infrage stellt und die Nähe zu Russland sucht, handelt gegen die Interessen von Unternehmen und Beschäftigten."

BDI fordert entschlossene Reformagenda der Bundesregierung

Die Hauptgeschäftsführerin des Industrieverbands BDI, Tanja Gönner, forderte die Bundesregierung nach der Landtagswahl zu mehr Reformeifer auf. "Die Antwort auf dieses Landtagswahlergebnis darf kein politischer Stillstand im Bund sein", sagte Gönner dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Gerade jetzt komme es darauf an, dass die Bundesregierung eine Reformagenda für mehr Investitionen, Innovationen und Wachstum entschlossen umsetze und ausbaue.

Der Wahlausgang in Sachsen-Anhalt ist aus Sicht der Wirtschaftsverbände mehr als ein regionalpolitisches Signal. Arbeitgeber und Industrie sehen offene Märkte, internationale Fachkräfte, Investitionen und die europäische Verlässlichkeit als unverzichtbare Grundlagen für Deutschlands Wohlstand. Ihre Warnungen richten sich zugleich an Bund und Länder: Politische Antworten müssen konkrete Probleme lösen und Vertrauen durch sichtbare Ergebnisse zurückgewinnen. Der Erfolg der AfD erhöht damit den Reformdruck auf die Bundesregierung. Entscheidend wird sein, ob sie ihre angekündigte Agenda für Innovation und Wachstum tatsächlich entschlossen umsetzt. Bleibt dieser Aufbruch aus, könnten politische Polarisierung und wirtschaftliche Unsicherheit einander weiter verstärken und den Standort dauerhaft empfindlich schwächen.

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