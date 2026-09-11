Finanzen

Höhere Inflation im Euroraum: Lagarde rechnet erst mit Verschärfung, dann mit Besserung

Der Iran-Krieg treibt die Kosten für Tanken und Heizen spürbar in die Höhe. Trotz vorerst weiter anziehender Verbraucherpreise stellt EZB-Präsidentin Lagarde den Menschen im Euroraum mittelfristig wieder nachgebende Raten in Aussicht.