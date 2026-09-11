Finanzen

Höhere Inflation im Euroraum: Lagarde rechnet erst mit Verschärfung, dann mit Besserung

Der Iran-Krieg treibt die Kosten für Tanken und Heizen spürbar in die Höhe. Trotz vorerst weiter anziehender Verbraucherpreise stellt EZB-Präsidentin Lagarde den Menschen im Euroraum mittelfristig wieder nachgebende Raten in Aussicht.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
11.09.2026 12:00
Lesezeit: 1 min
Höhere Inflation im Euroraum: Lagarde rechnet erst mit Verschärfung, dann mit Besserung
Die Inflation im Euroraum steigt: Erfahren Sie, warum Lagarde Besserung verspricht und wieso der Einlagenzins auf 2,5 Prozent angehoben wird (Foto: dpa). Foto: Michael Probst

Im Folgenden:

  • Warum die Inflation im Euroraum laut EZB-Chefin Lagarde erst steigen und dann sinken wird.
  • Weshalb die EZB den Einlagenzins wegen der hartnäckigen Inflation auf 2,5 Prozent anhebt.
  • Wie die Zentralbank mit dem digitalen Euro die Vormachtstellung von US-Zahlungsdienstleistern brechen will.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Insolvenzen auf langjährigem Höchststand: Keine Entwarnung bei Pleitewelle
DWN
Unternehmen
Unternehmen Insolvenzen auf langjährigem Höchststand: Keine Entwarnung bei Pleitewelle
11.09.2026

Die deutschen Amtsgerichte verzeichneten im ersten Halbjahr über 12.800 Firmenpleiten. Experten gehen davon aus, dass sich dieser negative...

Erweiterte Flugrechte für Emirates: Heftiger Gegenwind aus der Wirtschaft
DWN
Unternehmen
Unternehmen Erweiterte Flugrechte für Emirates: Heftiger Gegenwind aus der Wirtschaft
11.09.2026

Bislang bietet der Flughafen BER kaum internationale Langstreckenverbindungen an. Ein Beschluss der Bundesregierung zugunsten der...

Unser neues Magazin ist da: Hitze – der große Stresstest für Deutschland
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Unser neues Magazin ist da: Hitze – der große Stresstest für Deutschland
11.09.2026

Wenn Flüsse schrumpfen, Ernten vertrocknen und Arbeitsplätze überhitzen, gerät mehr ins Wanken als unser Wohlbefinden. Die Hitze stellt...

DWN-Podcast Folge 42: Die Woche im Rückblick – KW 37
DWN
Panorama
Panorama DWN-Podcast Folge 42: Die Woche im Rückblick – KW 37
11.09.2026

Unser neuer Podcast ist da: Die ganze Woche in wenigen Minuten. Der DWN-Wochenrückblick bringt die Themen, die zählen – eingeordnet,...

Höhere Inflation im Euroraum: Lagarde rechnet erst mit Verschärfung, dann mit Besserung
DWN
Finanzen
Finanzen Höhere Inflation im Euroraum: Lagarde rechnet erst mit Verschärfung, dann mit Besserung
11.09.2026

Der Iran-Krieg treibt die Kosten für Tanken und Heizen spürbar in die Höhe. Trotz vorerst weiter anziehender Verbraucherpreise stellt...

Mehr als 50 Milliarden Euro: Das kosteten die staatlichen Hilfen in der Energiekrise
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Mehr als 50 Milliarden Euro: Das kosteten die staatlichen Hilfen in der Energiekrise
11.09.2026

Um in der Energiekrise, die auf den Beginn des Ukraine-Kriegs folgte, die Märkte zu stützen und die Verbraucher zu unterstützen, hat der...

Trump verspricht Wählern 5.000 Dollar: „Das nennt man Trump-Dividende“
DWN
Politik
Politik Trump verspricht Wählern 5.000 Dollar: „Das nennt man Trump-Dividende“
11.09.2026

US-Präsident Donald Trump versprach, allen erwachsenen US-Bürgern 5.000 Dollar zu zahlen, wenn die Republikaner die Kontrolle über beide...

Kartenzahlung wird Pflicht: Was ab 2027 auf Betriebe zukommt
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Kartenzahlung wird Pflicht: Was ab 2027 auf Betriebe zukommt
11.09.2026

Kartenzahlung soll künftig nahezu überall möglich sein, ohne das Bargeld zu verdrängen. Das Finanzministerium plant neue Vorgaben für...