Politik

Grundlegende Pflegereform geplant: Linnemann kündigt Expertenkommission an

Sowohl die Pflegeversicherung als auch zahlreiche Pflegebedürftige kämpfen mit dauerhaften finanziellen Engpässen. Nach ersten Sofortmaßnahmen strebt der neue Bundesgesundheitsminister daher tiefergehende Veränderungen unter Einbeziehung von Expertenrat an.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
11.09.2026 14:07
Lesezeit: 1 min
Grundlegende Pflegereform geplant: Linnemann kündigt Expertenkommission an
Gesundheitsminister Linnemann warnt vor dem Systemkollaps: Eine neue Pflegereform soll die Milliardenlöcher stopfen und Beitragserhöhungen verhindern (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Wie die Bundesregierung ein drohendes Milliardenloch bei der gesetzlichen Pflegeversicherung verhindern will.
  • Warum Gesundheitsminister Linnemann eine Expertenkommission gegen den drohenden Kollaps des Pflegesystems gründet.
  • Welche konkreten Pläne die Koalition zur Vermeidung flächendeckender Beitragserhöhungen in der Pflege verfolgt.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Aus für Informationspflicht: Wie Versicherte Erhöhungen bei Krankenkassenbeiträgen künftig bemerken
DWN
Politik
Politik Aus für Informationspflicht: Wie Versicherte Erhöhungen bei Krankenkassenbeiträgen künftig bemerken
11.09.2026

Um das stetige Ausgabenwachstum im Gesundheitssystem zu bremsen, hat die Politik die Hinweispflicht der Krankenkassen gestrichen....

Mehr Existenzgründungen in Deutschland: Positiver Trend trotz lahmender Konjunktur
DWN
Unternehmen
Unternehmen Mehr Existenzgründungen in Deutschland: Positiver Trend trotz lahmender Konjunktur
11.09.2026

Trotz der schwachen wirtschaftlichen Entwicklung verzeichnen Experten ein Plus bei den Gewerbegründungen. In einzelnen Bundesländern fiel...

Grundlegende Pflegereform geplant: Linnemann kündigt Expertenkommission an
DWN
Politik
Politik Grundlegende Pflegereform geplant: Linnemann kündigt Expertenkommission an
11.09.2026

Sowohl die Pflegeversicherung als auch zahlreiche Pflegebedürftige kämpfen mit dauerhaften finanziellen Engpässen. Nach ersten...

Insolvenzen auf langjährigem Höchststand: Keine Entwarnung bei Pleitewelle
DWN
Unternehmen
Unternehmen Insolvenzen auf langjährigem Höchststand: Keine Entwarnung bei Pleitewelle
11.09.2026

Die deutschen Amtsgerichte verzeichneten im ersten Halbjahr über 12.800 Firmenpleiten. Experten gehen davon aus, dass sich dieser negative...

Erweiterte Flugrechte für Emirates: Heftiger Gegenwind aus der Wirtschaft
DWN
Unternehmen
Unternehmen Erweiterte Flugrechte für Emirates: Heftiger Gegenwind aus der Wirtschaft
11.09.2026

Bislang bietet der Flughafen BER kaum internationale Langstreckenverbindungen an. Ein Beschluss der Bundesregierung zugunsten der...

Unser neues Magazin ist da: Hitze – der große Stresstest für Deutschland
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Unser neues Magazin ist da: Hitze – der große Stresstest für Deutschland
11.09.2026

Wenn Flüsse schrumpfen, Ernten vertrocknen und Arbeitsplätze überhitzen, gerät mehr ins Wanken als unser Wohlbefinden. Die Hitze stellt...

DWN-Podcast Folge 42: Die Woche im Rückblick – KW 37
DWN
Panorama
Panorama DWN-Podcast Folge 42: Die Woche im Rückblick – KW 37
11.09.2026

Unser neuer Podcast ist da: Die ganze Woche in wenigen Minuten. Der DWN-Wochenrückblick bringt die Themen, die zählen – eingeordnet,...

Höhere Inflation im Euroraum: Lagarde rechnet erst mit Verschärfung, dann mit Besserung
DWN
Finanzen
Finanzen Höhere Inflation im Euroraum: Lagarde rechnet erst mit Verschärfung, dann mit Besserung
11.09.2026

Der Iran-Krieg treibt die Kosten für Tanken und Heizen spürbar in die Höhe. Trotz vorerst weiter anziehender Verbraucherpreise stellt...