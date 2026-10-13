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Präsentismus: Wenn Mitarbeiter trotz Krankheit arbeiten

Mit Halskratzen aufgewacht und dennoch zur Arbeit gegangen, „weil es ja nicht so schlimm ist“. Viele Beschäftigte neigen dazu, trotz gesundheitlicher Beschwerden zu arbeiten. Dabei kann Präsentismus sowohl für die betroffenen Mitarbeiter als auch für ihre Kollegen und das Unternehmen negative Folgen nach sich ziehen.