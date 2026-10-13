Unternehmen

Präsentismus: Wenn Mitarbeiter trotz Krankheit arbeiten 

Mit Halskratzen aufgewacht und dennoch zur Arbeit gegangen, „weil es ja nicht so schlimm ist“. Viele Beschäftigte neigen dazu, trotz gesundheitlicher Beschwerden zu arbeiten. Dabei kann Präsentismus sowohl für die betroffenen Mitarbeiter als auch für ihre Kollegen und das Unternehmen negative Folgen nach sich ziehen. 
Autor
Lisa Stürznickel
13.10.2026 12:10
Lesezeit: 3 min
Präsentismus: Wenn Mitarbeiter trotz Krankheit arbeiten 
Lesen Sie hier, welche Auswirkungen Präsentismus haben kann und wie Arbeitgeber reagieren können (Foto: iStock/ PeopleImages). Foto: PeopleImages

Im Folgenden:

  • Was unter Präsentismus verstanden wird und warum Arbeitnehmer krank zur Arbeit gehen
  • Welche Folgen das Arbeiten trotz Krankheit haben kann 
  • Wie Arbeitgeber Präsentismus im Unternehmen reduzieren können

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