Finanzen

Schwarzbuch 2026/27: Vom Rotlicht-Container zum Tapetenmuseum

In diesem Jahr listet das "Schwarzbuch" wieder 100 Fälle auf, in denen öffentliche Gelder aus Sicht des Bundes der Steuerzahler verschwendet wurden. Wie konnte es dazu kommen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
07.10.2026 08:07
Lesezeit: 4 min
Schwarzbuch 2026/27: Vom Rotlicht-Container zum Tapetenmuseum
Das Schwarzbuch listet Beispiele auf, wo aus Sicht des Steuerzahlerbunds Steuergelder verschwendet wurden. (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum eine Fahrradgarage den Steuerzahler mehr als eine Million Euro kostet.
  • Weshalb staatliche Förderprogramme vermehrt zu Fehlinvestitionen führen.
  • Welche Kritikpunkte es wiederum am aktuellen Schwarzbuch gibt. 

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