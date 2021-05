Indien: Von Gebirgen geschützt, auf dem Meer herausgefordert

Lesezeit: 4 min

In Folge vierzehn der großen geopolitischen DWN-Serie befasst sich Moritz Enders heute mit Indien. An wohl keinem anderen Beispiel lässt sich so exemplarisch zeigen, wie die Geografie eines Landes seine Politik bestimmt. Eine meisterhafte Analyse unseres Autors.

Streit mit Kaschmir, Druck aus China und ein Ozean, der viel Raum für Gegendruck bietet: Indiens Regierung muss viele kluge geopolitische Entscheidungen treffen, damit ihr Land sein Potential entfalten kann. (Quelle: DWN / Google Maps)

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie eine kleine Inselgruppe zum geopolitischen Faustpfand wird

Welche Entwicklung Indien zum Giganten machen kann - aber auch eine Katastrophe auslösen könnte

Welche überraschende geopolitische Wendung eintreten kann article:full_access