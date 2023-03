Lesezeit: 2 min

Die Absagen kommen, nachdem die Regierungsfraktionen die ganze Nacht hindurch debattiert haben.

Der Ampel-Koalitionsausschuss hat sich trotz fast 20-stündiger Verhandlungen nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters noch nicht auf ein Maßnahmenpaket verständigen können. Der Ausschuss mit Spitzenvertretern von SPD, Grünen und FDP solle am Dienstag weiterverhandeln. Dies erfuhr Reuters am Montag von Insidern.

Die Grünen sagen die nach ihren Gremiensitzungen am Montag übliche Pressekonferenz "aufgrund der aktuellen politischen Lage" ab, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Die für 14.00 Uhr geplante PK mit Co-Parteichefin Ricarda Lang entfalle. Die FDP hatte ihre Gremiensitzung und eine anschließende Pressekonferenz bereits am Morgen abgesagt.

Die Spitzen der Koalitionsparteien saßen am Mittag annähernd 18 Stunden im Kanzleramt zusammen. Regierungssprecher Steffen Hebestreit kündigt an, die Ampel-Spitzen würden nach Abschluss der Verhandlungsrunde die Öffentlichkeit informieren, "idealerweise am frühen Nachmittag".

Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner meldet sich per Twitter aus der Koalitionsrunde zu Wort. "Ideenreichtum, #Schlafmangel - #Koalitionsausschuss. CL", schreibt Lindner ohne weitere Details zu nennen.

Marathon-Verhandlungen

Nach stundenlangen Verhandlungen deutete sich um 12.30 Uhr ein Ende der Spitzenrunde von SPD, Grünen und FDP im Kanzleramt an. "Man tagt weiterhin, aber das Ende der Verhandlungen sei absehbar", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag unter Bezug auf ein Telefonat mit Kanzler Olaf Scholz (SPD). Dieser habe auch von einem "guten Ergebnis" gesprochen. Die deutsch-niederländischen Regierungskonsultationen, zu denen die Ampel-Minister am frühen Nachmittag nach Rotterdam aufbrechen wollten, könnten pünktlich beginnen.

Bei dem Gespräch der Ampel-Spitzen im Kanzleramt gehe es insbesondere um die Frage von Planungsbeschleunigung und Klimaschutz, sagte Hebestreit. Es gibt in der Koalition seit längerem Streit darüber, ob auch der Bau von Autobahnen beschleunigt werden soll, oder dies nur für Bahnstrecken und Brücken gelten soll. "In absehbarer Zeit" sollten die Gespräche abgeschlossen werden, sagte der Regierungssprecher.