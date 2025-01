Lesezeit: 3 min

Nicht nur die Wirtschaft schwächelt in Deutschland, auch die Arbeitsmoral der Arbeitnehmer. Ein weltweiter Vergleich zeigt: Nicht einmal jeder zweite Angestellte gibt hierzulande sein Bestes am Arbeitsplatz. Unmotivierte Angestellte sind ein Risiko für Firmen und Volkswirtschaft gleichermaßen. Was sind die Ursachen und welche Unterschiede gibt es zwischen den Generationen?

EY-Umfrage: In Deutschland würden nur 44 Prozent der Befragten ihren aktuellen Arbeitgeber weiterempfehlen – im weltweiten Vergleich (50 Prozent) ein unterdurchschnittlicher Wert. (Foto: dpa) Foto: Sebastian Gollnow

Im Folgenden: EY-Umfrage: Die Arbeitsmotivation der Deutschen im weltweiten Vergleich

Woher die Motivationskrise der deutschen Arbeitnehmer kommt

