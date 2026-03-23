Panorama

Hybride Angriffe: Kein Strom, kein Geld, kein Arzt – was Menschen Sorgen bereitet und was hilft

Eine deutliche Mehrheit der Deutschen rechnet mit schweren Krisen durch hybride Angriffe. Dennoch fühlen sich nur 15 Prozent der Haushalte gut vorbereitet. Besonders groß ist die Angst vor Ausfällen bei Energie, Finanzwesen und Gesundheitsversorgung. Worauf sich die Bevölkerung vorbereiten sollte.