Immobilien

Gebäudesanierung: Der unterschätzte Schlüssel zur Energieeffizienz

Millionen Wohnungen in Europa stammen aus einer Zeit, in der Energieeffizienz kaum eine Rolle spielte. Heute zeigt sich: Wer Gebäude richtig saniert, kann ihren Energieverbrauch drastisch senken und ihre Lebensdauer um Jahrzehnte verlängern. Doch nur eine durchdachte Gebäudesanierung mit intelligenter Technik und informierten Bewohnern bringt den entscheidenden Effekt.