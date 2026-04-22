Technologie

AI Act: Warum KI für Geschäftsführer zur Haftungsfalle wird – und welche Lösungen es gibt

Der AI Act macht den Einsatz von KI zu einem erheblichen Haftungsrisiko – auch für die Unternehmensleitung. Spätestens ab August 2026 drohen Millionenbußgelder und in bestimmten Fällen auch persönliche rechtliche Konsequenzen für die Geschäftsführung. Ein Weckruf für eine Wirtschaft, die KI längst nutzt, ihre Risiken aber unterschätzt.