Finanzen

DAX-Kurs aktuell unter Druck: Märkte reagieren auf geopolitische Eskalation

An den Märkten herrscht Alarmstimmung: Der DAX-Kurs verliert deutlich, Ölpreise steigen, selbst der Goldpreis schwächelt. Was steckt hinter dieser Entwicklung – und wie tief kann der DAX-Kurs aktuell noch fallen?
Autor
avtor
Markus Gentner
23.03.2026 10:59
Lesezeit: 3 min
DAX-Kurs aktuell unter Druck: Märkte reagieren auf geopolitische Eskalation
DAX aktuell im Sinkflug: Iran-Konflikt, steigende Ölpreise und unsichere Märkte – droht eine längere Korrektur? (Foto: dpa) Foto: http://www.fotogestoeber.de

Im Folgenden:

  • Warum fällt der DAX-Kurs aktuell so stark?
  • Was bedeutet der Ölpreisanstieg für die Börse aktuell?
  • Welche Branchen trifft der DAX aktuell besonders hart?

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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