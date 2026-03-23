Politik

Trump-Ultimatum im Iran-Krieg: Lage verschärft sich nach Drohungen rund um die Straße von Hormus

Im Iran-Krieg spitzt sich die Lage weiter zu: Ultimaten, militärische Drohungen und strategische Engpässe sorgen für wachsende Unsicherheit. Besonders die Straße von Hormus rückt in den Fokus. Welche Konsequenzen hätte eine vollständige Blockade für Wirtschaft und Sicherheit?