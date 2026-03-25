Panorama

Radioaktive Fracht auf der Autobahn: Start der größten Atommüll-Transportwelle durch NRW

In Nordrhein-Westfalen hat eine logistische Operation der Superlative begonnen, die das Land über Monate in Atem halten wird: Über 150 Behälter mit hochradioaktivem Atommüll werden ab sofort per LKW vom Westen des Landes quer durch das Ruhrgebiet bis nach Westfalen transportiert. Der erste Konvoi der jahrelang umstrittenen Castor-Serie ist bereits erfolgreich an seinem Ziel angekommen – ein Auftakt, der nicht nur massive Sicherheitsvorkehrungen erforderte, sondern auch das öffentliche Interesse weit über die betroffenen Regionen hinaus weckt.