Matt Cooper: Neues Buch eines Ex-Goldman-Chefs wirft eine drängende Frage zu Trump und diesem Wall-Street-Titel auf

Zwischen Bescheidenheit und Hybris an der Wall Street

Lloyd Blankfeins Autobiografie „Streetwise“ ist voll von jener falschen Bescheidenheit und versteckten Prahlerei, die man vom ehemaligen Chef von Goldman Sachs erwarten würde.

Dabei geht es nicht nur um ihn selbst – man muss uns nicht unablässig unter die Nase reiben, dass er aus beinahe ärmlichen Verhältnissen im falschen Viertel von New York stammt und sich dessen stets bewusst blieb, selbst als er die Gentrifizierung eifrig für sich nutzte –, sondern auch um Goldman Sachs.

Er ist stolz auf die Unternehmenskultur und den Status der Bank und mag es gar nicht, wenn diese kritisiert oder verspottet wird.

Mit der Behauptung einer überlegenen Unternehmenskultur geht er jedoch etwas zu weit. Geld zu verdienen – und zwar viel davon – ist keine höhere Berufung, wie Blankfein zu glauben scheint; auch wenn er Stein und Bein schwört, es sei nur ein Scherz gewesen, als er einem Reporter einmal sagte, er habe keine Zeit zum Reden, da er auf dem Weg sei, Gottes Werk zu verrichten.

Es ist das Zitat, für das er bis heute am bekanntesten ist. Doch obwohl er darauf beharrt, es sei ein Witz gewesen, wirkt er sehr stolz darauf – vor allem, wenn er es als einen „Lloyd’schen Versprecher“ bezeichnet.

Dennoch ist „Streetwise“ eine fesselnde Lektüre für jeden, der in der Finanzwelt tätig ist, sowie für all jene, die es als Blaupause dafür betrachten könnten, wie man die internen Ränkespiele auf dem Weg an die Spitze einer großen Organisation meistert.

Faszinierend ist das Buch auch in seiner Beschreibung der Wechselwirkung zwischen Politik und Wirtschaft – oder besser gesagt: zwischen der Regierung und den Schwergewichten der Wall Street, die einerseits das Kapital bereitstellen, um das Getriebe der Wirtschaft zu schmieren, andererseits aber auch im großen Stil auf Marktbewegungen wetten, um ihre Beratungsgebühren und Kreditzinsen weiter in die Höhe zu treiben.

Dies gilt umso mehr, als Blankfein bei einigen der wichtigsten Ereignisse der modernen Geschichte mit am Tisch saß – etwa beim Versuch, die Wall Street in den Jahren 2007 und 2008 vor ihrer selbst verschuldeten Implosion zu bewahren.

Er liefert eine äußerst interessante Schilderung seiner Sicht auf die Verhandlungen zur Bankenrettung im September 2008 und beschreibt seine Angst, dass sein eigenes Unternehmen – obwohl es weitaus besser dastand als die Konkurrenz – beinahe von jenem Schulden-Tsunami mitgerissen worden wäre, der durch die Rücksichtslosigkeit einiger Branchenkollegen ausgelöst worden war.

Goldman natürlich nicht. Denn die Bank verfügte offenbar – zumindest laut ihrem Ex-Chef – über eine überlegene Unternehmenskultur, die es ihr erlaubte, auf allen Hochzeiten zu tanzen, ohne dass es je zu Interessenkonflikten kam, und die sich zudem durch ein weitaus besseres Risikoverständnis auszeichnete.

Bei der Lektüre dieser faszinierenden Kapitel drängen sich unweigerlich Worte wie Arroganz und Hybris auf. Ein Großteil dessen, was die Bank tut, gleicht reinem Zocken – sowohl auf eigene Rechnung als auch für Kunden – und manche der Selbstrechtfertigungen machen einen geradezu fassungslos.

„Der Eigenhandel verlieh unserer Beratung nicht nur mehr Gewicht. Er veränderte unsere Beziehung zu den Kunden und machte uns weniger zu reinen Dienstleistern als vielmehr zu Partnern auf Augenhöhe“, schreibt Blankfein.

„Dass wir mit Goldmans eigenem Kapital große Positionen eingingen, verlieh unseren ‚Makro‘-Einschätzungen darüber, wohin sich Zinsen, Preise und die Politik bewegen würden, bei Kunden und Märkten mehr Gewicht. Es war eine Art positiver Kreislauf, in dem unsere Ansichten dazu beitrugen, die Märkte in genau jene Richtung zu lenken, die diesen Ansichten entsprach.“

Womöglich in dem Bewusstsein, welchen Eindruck dies erwecken könnte, fügte Blankfein hinzu: „Zumindest manchmal, für eine gewisse Zeit und bis zu einem gewissen Punkt – die Märkte entwickeln sich dorthin, wo sie hinwollen, nicht dorthin, wo man glaubt, dass sie sich hinbewegen sollten.“

Vom Devisendebakel zum lukrativen Börsengang

Blankfeins Reise führt uns in das Jahr 1994, als Goldman – damals noch eine Personengesellschaft – eine Art existenzielle Krise durchmachte, da falsche Wetten an den Devisenmärkten die Bank beinahe an ein schmachvolles Ende gebracht hätten.

Die Reaktion darauf bestand in einer – wie er es später nannte – übertriebenen Vorsicht. Indem er gegen diese Zurückhaltung ankämpfte, stieg sein eigenes Ansehen innerhalb der Partnerschaft. Gegen Ende des Jahrzehnts befand sich Goldman dann in einer weitaus besseren Ausgangslage, um die Folgen des Debakels um Long-Term Capital Management zu bewältigen.

Besonders aufschlussreich äußert sich Blankfein über das Taktieren der Partner im Vorfeld des geplanten Börsengangs. Was bei einer entscheidenden Partnerversammlung gesagt wurde, spiegelte sich nämlich keineswegs im Ergebnis der Abstimmung über die Änderung der Rechtsform wider.

„Was für mich, weit über den zusätzlichen Reichtum hinaus, zählte, war das Gefühl, Teil einer angesehenen, etablierten Institution zu sein“, schreibt er über seine entschiedene Befürwortung der neuen Möglichkeiten, die eine breitere Kapitalbasis bieten würde.

Seine Aufrichtigkeit in dieser Hinsicht sollte nicht angezweifelt werden, doch so etwas lässt sich leichter behaupten, wenn man ein Milliardär ist – was Blankfein schließlich werden sollte. Für viele andere ging es schlicht nach dem Motto: „Her mit dem Geld“.

„Was die Unternehmenskultur weit mehr als der Börsengang beeinflusste, war das explosionsartige Wachstum, das im Inland durch die Deregulierung des Bankenwesens und international durch die Kräfte der Globalisierung vorangetrieben wurde“, schreibt er über die Transformation von Goldman im ersten Jahrzehnt als börsennotiertes Unternehmen – einer Zeit, in der das Institut wie eine Private-Equity-Firma agierte und gleichzeitig Konkurrenten bei deren Investitionen finanzierte und beriet.

Über den 11. September schreibt er, vermutlich mit einer gewissen Ironie, es sei „die seltene Ausnahme einer Krise gewesen, für die uns mal niemand die Schuld gab“.

Blankfein wurde 2006 zum Chef ernannt und behielt diesen Posten mehr als ein Jahrzehnt lang. Er lenkte Goldman Sachs sicher durch die schwerste Krise seit dem Wall-Street-Crash von 1929.

„Wenn andere ihr Risiko so gemanagt hätten wie wir, hätte es keine Bankenkrise gegeben“, schreibt er. Der im Vergleich zu allen anderen immense Erfolg der Bank veranlasste das *Rolling Stone*-Magazin dazu, Goldman als „riesigen Vampirtintenfisch“ zu bezeichnen, „der sich um das Gesicht der Menschheit geschlungen hat“.

Kapitalismus, politisches Kalkül und die Gefahr durch Trump

Blankfein trat vor fast einem Jahrzehnt in den Ruhestand, nachdem er eine Krebserkrankung überstanden hatte, und hat diese Zeit nun genutzt, um sowohl über diesen Ruhestand als auch über seine Karriere zu reflektieren.

„Der Kapitalismus ist und bleibt das beste System, das jemals ersonnen wurde, um Menschen zu wirtschaftlich konstruktivem Verhalten zu motivieren; ein unregulierter Kapitalismus schafft jedoch hauptsächlich Reichtum für wenige“, schreibt er.

„Sozialismus ist auf dem Papier gerecht, zerstört jedoch von vornherein die Anreize zur Schaffung von Wohlstand. In einem gesunden kapitalistischen System fungieren große Investmentbanken wie Goldman Sachs als moderne Manifestationen von Adam Smiths ‚unsichtbarer Hand‘, die Investitionen dorthin lenken, wo sie in der Wirtschaft am dringendsten benötigt werden und am produktivsten sind.“

Blankfein, der sich als Demokrat zu erkennen gibt, brüstet sich damit, Bernie Sanders Paroli geboten zu haben, und führt als Beleg diverse Twitter-Wortgefechte an. Schön und gut, doch während er diese eine politische Figur des letzten Jahrzehnts scharf kritisiert, gibt er sich im Hinblick auf die Risiken, die von Donald Trump ausgehen, etwas zu gelassen – um nicht zu sagen blasiert.

Er outet sich als geradezu geschichtsbesessen und schreibt: „Größe ist oft der Feind von Eigeninitiative und Flexibilität. Mit der richtigen Kultur jedoch kann Größe ein Segen sein und kein Hindernis. Nehmen Sie zum Beispiel die USA.

„Die größte Volkswirtschaft der Welt ist in der Tat auch die flexibelste. Sie erholt sich am schnellsten von Krisen – selbst dann, wenn sie diese Krisen überhaupt erst selbst verursacht hat – und ist beständig stärker gewachsen als alle anderen entwickelten Volkswirtschaften. Dieser Erfolg entspringt ihrer fundamentalen Kultur und ihren Werten, die trotz ihrer gewaltigen Dimensionen erhalten geblieben sind.“

Was er dabei geflissentlich verschweigt, ist die Tatsache, dass Trump genau diese Kultur und Werte permanent untergräbt; dass die USA noch nie einen Oligarchen als Präsidenten hatten, der mit seinen Angriffen auf den Supreme Court und seiner geringschätzigen Haltung gegenüber dem Kongress die demokratischen Leitplanken aushöhlt und niederreißt.

Blankfein kritisiert Trump zwar für dessen Unterstützung der in Charlottesville marodierenden weißen Nationalisten, als er noch bei Goldman Sachs war. Doch bei seinen jüngsten Aktivitäten auf X hüllt er sich in Bezug auf Trump weitgehend in Schweigen.

„Wie oft höre ich Leute sagen, das Land habe noch nie eine gefährlichere Zeit durchlebt? Blödsinn – wir hatten einen Bürgerkrieg“, schreibt er.

Blankfein verweist auf die Kubakrise und die Ermordung politischer Führer im selben Jahrzehnt. „Wenn unsere Eltern und Großeltern den Kalten Krieg, Vietnam und die Unruhen der 1960er Jahre überstanden haben, gibt es keinen Grund, pessimistisch zu sein, was unsere Fähigkeit angeht, die im Vergleich dazu geringeren Gefahren von heute zu überstehen.“

„Wenn wir bei Goldman im Risikomanagement-Modus arbeiteten, interessierte es mich kaum, was die Leute dachten, was passieren würde. Vielmehr wollte ich wissen, was alles schiefgehen könnte… Man kann es auch so ausdrücken: Im Risikomanagement ist man nicht im Prognosegeschäft tätig. Man ist im Geschäft der Notfallplanung.“

Es ist ein Jammer, dass Trump und die Narren in seiner Regierung nicht daran gedacht haben, bevor sie mit der Bombardierung des Iran begannen.

„Wie Warren Buffett so schön sagt: Wette niemals gegen die amerikanische Wirtschaft“, schreibt Blankfein. „240 Jahre lang war es ein fataler Fehler, gegen Amerika zu wetten, schrieb er 2016 in seinem Brief an die Aktionäre. Es ist an der Zeit, diese Zahl zu aktualisieren. Es ist nun schon seit 250 Jahren ein fataler Fehler.“

Aber gab es in diesen 250 Jahren jemals einen derart inkompetenten Staatschef wie Donald Trump, der Fehler von solch gigantischem Ausmaß begeht?