US-Top-Professor: Trump ist im Iran in eine Falle getappt

Donald Trump hat gedroht, alle iranischen Kraftwerke zu bombardieren, wenn das Land die Straße von Hormus nicht wieder öffnet. (Foto: dpa)

Donald Trump hat gedroht, alle iranischen Kraftwerke zu bombardieren, wenn das Land die Straße von Hormus nicht wieder öffnet. (Foto: dpa) Foto: Mark Schiefelbein

Iran-Krieg folgt gefährlicher Eskalationslogik

Als die Trump-Regierung den Iran angriff, hatte Robert Pape bereits eine klare Vorstellung davon, wie sich der Konflikt entwickeln würde. Bislang hat sich seine Prognose bestätigt. Der Konflikt folgt einer spezifischen Dynamik. „Was wir derzeit sehen, ist kein Chaos. Es ist ein Muster“, sagte er in einer Videokonferenz für Journalisten, an der auch Børsen teilnahm.

Robert Pape ist Professor für Politikwissenschaft an der University of Chicago und gilt als renommierter Experte für Militärstrategie. Neben jahrzehntelanger Forschung hat er seit 2001 verschiedene US-Regierungen in sicherheitspolitischen Fragen beraten. Auch unter der letzten Trump-Regierung war er involviert, gehört aktuell jedoch nicht zum engen Beraterkreis.

„Würde ich es wieder tun? Ja, auf jeden Fall. Ich würde ihm vieles von dem sagen, was ich heute erläutere. Mit Ausnahme einiger klassifizierter Informationen wäre der Unterschied nicht groß“, sagte Pape.

„Das wird eine globale Katastrophe“, warnte der Professor.

Pape beschreibt die Entwicklung im Iran-Krieg als sogenannte Eskalationsfalle. Der Konflikt nähert sich einem kritischen Punkt, der weltweit schwer kalkulierbare Folgen haben könnte.

Eskalationsfalle zieht USA immer tiefer in den Iran-Krieg

Papes zentrale Botschaft ist klar. Die Kontrolle über den Krieg ist der US-Regierung längst entglitten. Auch wenn die Trump-Regierung weiterhin das Gegenteil behauptet. Die Eskalationsfalle beschreibt eine sich selbst verstärkende Dynamik, die auf Papes Forschung zu Luftkriegen und früheren Konflikten basiert. Sie verläuft in drei Phasen.

In der ersten Phase greifen die USA und Israel gezielt strategische Ziele an. Beispiele sind die Bombardierung iranischer Atomanlagen oder die Tötung von Ayatollah Ali Khamenei.

Doch der Konflikt endet nicht dort. Die USA können nicht sicher sein, ob die Bedrohung vollständig beseitigt ist oder ob das angereicherte Uran tatsächlich zerstört wurde. Daraus entsteht Druck, weitere und intensivere Angriffe durchzuführen.

Gleichzeitig reagiert Iran militärisch, um nicht als schwach zu erscheinen. Laut Pape beginnt hier der Kontrollverlust und die zweite Phase der Eskalationsfalle. „Obwohl beide Seiten glauben, die Kontrolle zu haben, werden sie in einen breiteren und längeren Konflikt hineingezogen“, sagte Pape.

Der Iran-Krieg nähert sich nun der dritten und gefährlichsten Phase. In dieser Phase entwickelt sich der Konflikt von Luftschlägen zu Bodenoperationen. „Wenn wir Phase drei erreichen, wird der Krieg wahrscheinlich unumkehrbar“, warnte Pape. X DWN-Wochenrückblick Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft. E-mail: * Kostenlos abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Droht im Iran-Krieg eine globale Katastrophe?

Warum hat die Trump-Regierung diesen Konflikt begonnen, wenn die Eskalationsfalle so vorhersehbar ist? Pape zufolge lag dies an der Annahme, der Krieg könne durch Luftangriffe kontrolliert und schnell gewonnen werden. Diese Erwartung bezeichnet er als Illusion der Kontrolle.

Es gibt bereits Hinweise darauf, dass der Konflikt kurz vor der dritten Phase steht.

Mehrere US-Medien berichteten am Mittwoch, dem 26. März, dass das Pentagon die Entsendung von Tausenden Soldaten in den Nahen Osten vorbereitet, um Operationen im Iran zu unterstützen.

Laut Pape können kleinere militärische Einheiten strategische Ziele zwar schnell einnehmen, diese jedoch nicht dauerhaft halten. Daher müssen sie verstärkt werden, wodurch begrenzte Einsätze schnell eskalieren. „Selbst eine begrenzte Bodenoperation wird zu monatelangem Abnutzungskrieg führen“, sagte er.

Erreicht der Iran-Krieg die dritte Phase, drohen schwer kalkulierbare globale Folgen. „Das wird eine globale Katastrophe“, sagte Pape. Er verweist darauf, dass die Ölpreise massiv steigen würden. Erste Anzeichen dafür sind bereits sichtbar. „Die wohlhabenden Länder werden den Preis zahlen. Für die ärmsten 25 Prozent der Weltbevölkerung bleibt jedoch nichts übrig. Das wird Lebensmittelproduktion und Industrie treffen und insbesondere die unteren zwei Milliarden Menschen stark belasten“, sagte er.

Zwischen militärischem Sieg und Verhandlungen sieht Pape nur zwei mögliche Auswege aus dem Konflikt. Die Trump-Regierung versucht derzeit, Iran durch Drohungen gegen Energieanlagen zu Verhandlungen zu zwingen. Gleichzeitig liegt ein 15-Punkte-Plan für ein Abkommen vor. Dieser sieht laut US-Medien vor, dass Iran sein Atomprogramm aufgibt, die Urananreicherung stoppt und seine militärischen Aktivitäten einschränkt. Im Gegenzug sollen Sanktionen aufgehoben und zivile Nuklearprojekte unterstützt werden.

Pape hält die Erfolgsaussichten für gering. „Es liegt nichts auf dem Tisch, das für Iran attraktiv ist“, sagte er. Er richtet eine klare Forderung an Präsident Donald Trump. „Sie müssen ein Abkommen schließen, das Ihnen nicht gefällt. Ich hoffe im Interesse des Landes, seiner Präsidentschaft und der Welt, dass er erkennt, dass er Phase drei vermeiden und stattdessen eine Vereinbarung treffen muss“, sagte Pape. Weiterlesen DWN-Wochenrückblick KW 13: Die wichtigsten Analysen der Woche

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Droht die Eskalation?

Für Deutschland hätte eine Eskalation im Iran-Krieg erhebliche wirtschaftliche und geopolitische Folgen. Steigende Energiepreise würden die Industrie belasten und die Inflation antreiben. Gleichzeitig würde die Abhängigkeit von globalen Lieferketten weiter zunehmen, was die wirtschaftliche Stabilität gefährdet. Besonders energieintensive Branchen stünden unter Druck, während politische Spannungen neue Risiken für den Außenhandel schaffen könnten.

Das Fazit ist eindeutig. Der Iran-Krieg birgt das Potenzial für eine globale Eskalation, die auch Europa massiv treffen würde. Ohne diplomatische Lösung droht ein Konflikt, der wirtschaftlich und sicherheitspolitisch außer Kontrolle gerät.