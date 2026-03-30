Wirtschaft

Preissturz an Polens Tankstellen: Warschau beschließt drastische Steuerkürzungen

Angesichts explodierender Energiekosten durch den Nahost-Konflikt zieht die polnische Regierung die Notbremse. Durch eine massive Senkung der Mehrwertsteuer und der Energiesteuer sollen die Preise für Benzin und Diesel pünktlich zum Osterreiseverkehr spürbar fallen. Während polnische Haushalte auf Entlastung hoffen, bereiten sich die Tankstellen in den Grenzregionen bereits auf einen neuen Ansturm deutscher Tanktouristen vor.