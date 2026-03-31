Panorama

Sparsames Osterfest: Fast jeder Zweite plant geringere Ausgaben

Die Kauflaune der Deutschen erfährt zum Osterfest einen deutlichen Dämpfer. Laut einer aktuellen YouGov-Umfrage plant mit 40 Prozent ein erheblicher Teil der Verbraucher, bei Süßwaren, Dekoration und Lebensmitteln im Vergleich zum Vorjahr kürzerzutreten. Vor allem Supermärkte und Discounter müssen sich damit auf eine spürbare Zurückhaltung im eigentlich umsatzstarken Saisongeschäft einstellen.