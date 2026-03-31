Wirtschaft

Syrische Fachkräfte: Stütze für den deutschen Arbeitsmarkt

Syrer sind für Deutschland zum unverzichtbaren Wirtschaftsfaktor geworden. Laut Bundesagentur für Arbeit leisten bereits 320.000 syrische Beschäftigte durch ihre sozialversicherungspflichtige Arbeit einen entscheidenden Beitrag zur Stabilisierung der Renten- und Arbeitslosenversicherung – ein wichtiger Impuls gegen den fortschreitenden Fachkräftemangel.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
31.03.2026 15:42
Lesezeit: 1 min
Syrische Fachkräfte: Stütze für den deutschen Arbeitsmarkt
Bei einer pro-syrischen Versammlung halten am Washingtonplatz Teilnehmer syrische Flaggen. Der Übergangspräsident Syriens, Ahmed al-Scharaa, besucht Berlin (Foto: dpa). Foto: Elisa Schu

Im Folgenden:

  • Warum syrische Beschäftigte für den deutschen Arbeitsmarkt unverzichtbar geworden sind.
  • Welche wirtschaftlichen Folgen eine Rückkehr von 80 Prozent der Syrer nach Deutschland hätte.
  • Wie gut syrische Geflüchtete laut Bundesagentur für Arbeit tatsächlich integriert sind.

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