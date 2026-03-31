Wirtschaft

Syrische Fachkräfte: Stütze für den deutschen Arbeitsmarkt

Syrer sind für Deutschland zum unverzichtbaren Wirtschaftsfaktor geworden. Laut Bundesagentur für Arbeit leisten bereits 320.000 syrische Beschäftigte durch ihre sozialversicherungspflichtige Arbeit einen entscheidenden Beitrag zur Stabilisierung der Renten- und Arbeitslosenversicherung – ein wichtiger Impuls gegen den fortschreitenden Fachkräftemangel.