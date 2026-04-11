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Meta-Urteil: Datenübertragung in die USA erlaubt – es bleiben Fragen

Dürfen persönliche Daten von Facebook- und Instagram-Nutzern in die USA übertragen werden? Ein aktuelles Meta-Urteil sorgt für Klarheit – und wirft zugleich neue Fragen auf.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
11.04.2026 09:40
Lesezeit: 2 min
Meta-Urteil: Datenübertragung in die USA erlaubt – es bleiben Fragen
Das Meta-Urteil sorgt für Klarheit bei internationalen Datenflüssen. (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum dürfen Daten laut Meta-Urteil in die USA übertragen werden?
  • Welche Rolle spielt das Meta-Urteil für den Datenschutz?
  • Was bedeutet das Meta-Urteil für Facebook- und Instagram-Nutzer?

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